Friss, megrázó hír látott napvilágot: AIDS-ben halt meg Daveigh Chase, a Disney egykori gyereksztárja

Újabb részletek láttak napvilágot Daveigh Chase haláláról. Az egykori gyereksztár 36 évesen hunyt el, a hivatalos boncolási jelentés pedig most tisztázta a halál pontos okát.

Daveigh Chase AIDS-ben hunyt el.

Forrás: Northfoto

Daveigh Chase: AIDS beteg és súlyos szerhasználó volt

Los Angeles County Medical Examiner megerősítette, hogy Daveigh Chase halálának hivatalos oka AIDS, vagyis szerzett immunhiányos szindróma volt. A boncolási dokumentumokban másodlagos okként krónikus szerhasználat, esetleg szándékos túladagolás is szerepel.

Arról édesanyja is beszélt, hogy Daveigh súlyos függő volt, korábban édesapja, John David Schwallier azt nyilatkozta, hogy lánya bakteriális agyhártyagyulladás és vérmérgezés szövődményeibe halt bele.