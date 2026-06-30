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Friss, megrázó hír látott napvilágot: AIDS-ben halt meg Daveigh Chase, a Disney egykori gyereksztárja

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A színésznőt a legtöbben A kör rémisztő kislányaként ismerték és ő adta a hangját a illetve a Lilo & Stitch Disney-animáció Pelekaijának is. Daveigh Chase június közepén halt meg vérmérgezésben. Most az is kiderült, hogy állapota a kezeletlen AIDS miatt romlott le, így a szervezete nem tudta felvenni a harcot a szepszissel.

Újabb részletek láttak napvilágot Daveigh Chase haláláról.  Az egykori gyereksztár 36 évesen hunyt el, a hivatalos boncolási jelentés pedig most tisztázta a halál pontos okát.

Daveigh Chase AIDS-ben hunyt el.
Daveigh Chase AIDS-ben hunyt el. 
Forrás: Northfoto

Daveigh Chase: AIDS beteg és súlyos szerhasználó volt

Los Angeles County Medical Examiner megerősítette, hogy Daveigh Chase halálának hivatalos oka AIDS, vagyis szerzett immunhiányos szindróma volt. A boncolási dokumentumokban másodlagos okként krónikus szerhasználat, esetleg szándékos túladagolás is szerepel. 

Arról édesanyja is beszélt, hogy Daveigh súlyos függő volt, korábban édesapja, John David Schwallier azt nyilatkozta, hogy lánya bakteriális agyhártyagyulladás és vérmérgezés szövődményeibe halt bele. 

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Édesanyja azt állítja, nem fordult el tőle, de nem tudta megmenteni. Daveigh Chase a drogokat választotta.

Barátja, Roy Hernandez a TMZ-nek megerősítette, hogy a 36 éves nő szepszist kapott. Hernandez egy GoFundMe gyűjtést is indított, hogy támogassa Daveigh ellátását utolsó napjaiban. „Az állapota kritikussá vált, és az orvosok azt mondták, hogy lehet, hogy már nincs sok ideje hátra” − nyilatkozta. 

Gyereksztárból lett hajléktalan Daveigh

Daveigh Chase pályafutása gyerekszínészként ígéretesen indult, ám a család beszámolói szerint már korán rossz társaságba keveredett. Szüleivel nem tartotta a kapcsolatot és 2015-re már súlyosan drogfüggő volt, így felkéréseket se kapott.  Később teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, az utcán élt és súlyos betegségekkel küzdött. A beszámolók szerint halálakor a Los Angeles-i Skid Row nyomornegyedben az utcán élt.

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