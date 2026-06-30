Friss, megrázó hír látott napvilágot: AIDS-ben halt meg Daveigh Chase, a Disney egykori gyereksztárja

Újabb részletek láttak napvilágot Daveigh Chase haláláról. Az egykori gyereksztár 36 évesen hunyt el, a hivatalos boncolási jelentés pedig most tisztázta a halál pontos okát.
Daveigh Chase: AIDS beteg és súlyos szerhasználó volt
Los Angeles County Medical Examiner megerősítette, hogy Daveigh Chase halálának hivatalos oka AIDS, vagyis szerzett immunhiányos szindróma volt. A boncolási dokumentumokban másodlagos okként krónikus szerhasználat, esetleg szándékos túladagolás is szerepel.
Arról édesanyja is beszélt, hogy Daveigh súlyos függő volt, korábban édesapja, John David Schwallier azt nyilatkozta, hogy lánya bakteriális agyhártyagyulladás és vérmérgezés szövődményeibe halt bele.
Barátja, Roy Hernandez a TMZ-nek megerősítette, hogy a 36 éves nő szepszist kapott. Hernandez egy GoFundMe gyűjtést is indított, hogy támogassa Daveigh ellátását utolsó napjaiban. „Az állapota kritikussá vált, és az orvosok azt mondták, hogy lehet, hogy már nincs sok ideje hátra” − nyilatkozta.
Gyereksztárból lett hajléktalan Daveigh
Daveigh Chase pályafutása gyerekszínészként ígéretesen indult, ám a család beszámolói szerint már korán rossz társaságba keveredett. Szüleivel nem tartotta a kapcsolatot és 2015-re már súlyosan drogfüggő volt, így felkéréseket se kapott. Később teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, az utcán élt és súlyos betegségekkel küzdött. A beszámolók szerint halálakor a Los Angeles-i Skid Row nyomornegyedben az utcán élt.
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