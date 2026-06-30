Cristiano Ronaldo 16 éves fiából helyes tini lett: friss FOTÓKON Cristiano Jr.

Cristiano Ronaldo Jr. is ott volt apja tegnapi mérkőzésén. A friss képeken jól látszik, mennyit nőtt a tinédzser, aki június 17-én ünnepelte 16. születésnapját.

Cristiano Ronaldo fia, Cristiano Jr. is ott volt a 2026-os foci-vb Portugália - Kolumbia meccsén.

Forrás: Peter Joneleit/Icon Sportswire / Icon SMI via ZUMA Press / Northfoto

Cristiano Ronaldo Jr. sem hagyta ki a Portugália-Kolumbia mérkőzést a 2026-os foci-vb-n.

Több fotó készült a tinédzserről.

Cristiano Jr. apjához hasonlóan a futball szerelmese.

Cristiano Ronaldo fia

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság vasárnapi meccsén jelen volt szinte a teljes Ronaldo család. A sztárfocista legidősebb fia, Cristiano Jr. számára teljesen magától értetődő volt, hogy ott legyen a lelátón és drukkoljon az apjának, akire példaképként néz fel. Az alábbi képen az ifjabbik Ronaldo mellett nagynénje, Katia Aveiro, unokatestvére, Jose Dinis Aveiro és húga, Alana látható. Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez is posztolt magukról több felvételt drukkolás közben.

A kamasz elég hamar eldöntötte, hogy apja nyomdokaiba lép. 2025-ben a sztárfutballista jelentette be, hogy a gyermekét behívták a portugál utánpótlás-válogatottba egy horvátországi tornára. Később az Al-Nassr ifjúsági csapatába válogatták be. 2026-ban rövid ideig a Real Madrid U16-os csapatával edzett.

A tini reménykedik abban, hogy csatlakozhat egy európai elitklubhoz, lehetőleg az Egyesült Királyságban vagy a spanyolországi Madridban, számolt be róla a People magazin. Bár még csak 16 éves, de már magasabb, mint az apja. 190 centire nőtt, míg Cristiano Ronaldo magassága 187 centiméter.

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