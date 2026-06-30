Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 30., kedd Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
hajviselet

Ez a legpraktikusabb frizura 30 fok fölött: a hydro bob kánikulában is működik

hajviselet frizura bob
Horváth Angéla
2026.06.30.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A bob régóta az egyik legkedveltebb rövid frizura, mert egyszerre elegáns, nőies és könnyen variálható. Idén nyáron ennek a klasszikus fazonnak a vizes hatású változata került előtérbe: a hydro bob a tökéletes hajviselet a nagy melegben.

A hydro bob alapja a klasszikus bobfrizura, de a végeredmény sokkal lazább és nyáriasabb. A fazont nem beszárítva, hanem természetesebb, vizes hatással viselik. Ettől lesz praktikus a kánikulában: nem kell a körkefével, a hajszárítóval és a formázással bajlódni.

Hydro bob frizura: Julianne Hough amerikai színésznő is erre esküszik
Hydro bob frizura: Julianne Hough amerikai színésznő is erre esküszik
Forrás: Getty Images

A frizura lényege a wet look, vagyis vizes hatás. Mosás után nem kell beszárítani a tincseket, elég hagyni, hogy a haj levegőn, természetesen száradjon. A nedves hatás eléréséhez hajzselé vagy hajwax szükséges, amelyet bőségesen kell eloszlatni a még nyirkos hajon. A lényeg, hogy a választott termék tartást és fényt adjon a hajnak. Formázáskor a hajat - legalább az egyik oldalon - érdemes a fülek mögé fésülni. Egy kevés hajolaj vagy fényt adó hajlakk még látványosabbá teheti az eredményt.

Miért népszerű a hydro bob frizura nyáron?

A hydro bob népszerűsége az egyszerűségében rejlik. Más bobváltozatokkal, például az old money bobbal szemben nem igényel aprólékos beszárítást, és nem kell hosszasan formázni. Gyorsan elkészíthető, kevés törődést igényel, és egyenes, illetve göndör hajjal is működik. Kiegészítőkkel is jól lehet variálni, jól mutat hajpánttal, vagy nagy, feltűnő fülbevalókkal is. A hydro bob modern és laza frizura, ha ezt viseljük, a forró nyári napokon sem kell azon izgulni, hogy összeizzadjuk a hajunkat. 

Inspirációból sincs hiány! A közösségi oldalakon rengeteg változata megtalálható, és az utcai divatban is egyre gyakrabban bukkan fel és a sztárok is szívesen viselik:

Hailey Bieber is többször viselt már hydro bobot
Julianne Hough, hydro bob frizurával
Laura Harrier amerikai színésznő is imádja a hydro bobot
1 / 5
Demi Moore hydro bobja a milánói divathéten
Getty Images

 

Ezeket olvatad már? 

Palvin Barbara áttetsző ruhában mutatta meg gömbölyödő pocakját: már nem lehet sok a baba érkezésééig

Palvin Barbara és Dylan Sprouse egy malibui nyári partin vettek részt. A magyar modell merész szettet választott az eseményre: áttetsző felsőben érkezett, amelyben jól látszott kerekedő pocakja.

Férjhez ment a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau csodaszép menyasszony volt

Elképesztő, hogy szalad az idő, ugyanis a világ legszebb kislánya most már hivatalosan is feleség. A 25 éves Thylane Blondeau egy francia dj-vel, Ben Attallal kötötte össze az életét.

5 ruhadarab, ami 40 felett minden nőnek kötelező nyárra - Fiatalítanak, előnyösek és sokoldalúak

Ezek a nőies, előnyös és csinos ruhadarabok egyszerre kényelmesek, elegánsak és éveket fiatalíthatnak a megjelenéseden 40 felett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu