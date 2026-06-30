Ez a legpraktikusabb frizura 30 fok fölött: a hydro bob kánikulában is működik

A hydro bob alapja a klasszikus bobfrizura, de a végeredmény sokkal lazább és nyáriasabb. A fazont nem beszárítva, hanem természetesebb, vizes hatással viselik. Ettől lesz praktikus a kánikulában: nem kell a körkefével, a hajszárítóval és a formázással bajlódni.

Hydro bob frizura: Julianne Hough amerikai színésznő is erre esküszik

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A frizura lényege a wet look, vagyis vizes hatás. Mosás után nem kell beszárítani a tincseket, elég hagyni, hogy a haj levegőn, természetesen száradjon. A nedves hatás eléréséhez hajzselé vagy hajwax szükséges, amelyet bőségesen kell eloszlatni a még nyirkos hajon. A lényeg, hogy a választott termék tartást és fényt adjon a hajnak. Formázáskor a hajat - legalább az egyik oldalon - érdemes a fülek mögé fésülni. Egy kevés hajolaj vagy fényt adó hajlakk még látványosabbá teheti az eredményt.

Miért népszerű a hydro bob frizura nyáron?

A hydro bob népszerűsége az egyszerűségében rejlik. Más bobváltozatokkal, például az old money bobbal szemben nem igényel aprólékos beszárítást, és nem kell hosszasan formázni. Gyorsan elkészíthető, kevés törődést igényel, és egyenes, illetve göndör hajjal is működik. Kiegészítőkkel is jól lehet variálni, jól mutat hajpánttal, vagy nagy, feltűnő fülbevalókkal is. A hydro bob modern és laza frizura, ha ezt viseljük, a forró nyári napokon sem kell azon izgulni, hogy összeizzadjuk a hajunkat.

Inspirációból sincs hiány! A közösségi oldalakon rengeteg változata megtalálható, és az utcai divatban is egyre gyakrabban bukkan fel és a sztárok is szívesen viselik: