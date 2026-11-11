Fodrász nélkül is szalonfrizura karácsonyra? Így készíts dús, lágy hullámokat otthon

Forrás: sencor.hu

Az ünnepi időszakban sokan szeretnénk egy kicsit különlegesebben kinézni. Egy elegáns ruha, néhány ékszer és egy gondosan elkészített frizura máris ünnepivé varázsolhatja a megjelenésünket.

A jó hír, hogy a látványos, dús haj és a természetes hullámok elkészítéséhez nem feltétlenül kell fodrászhoz mennünk.

A tökéletes frizura a megfelelő előkészítéssel kezdődik

A hajformázás előtt használjunk a hajtípusunknak megfelelő ápoló- és hővédő készítményt. A túl sok hajápoló elnehezítheti a tincseket, ezért a mennyiséggel érdemes óvatosan bánni.

A dús hatás eléréséhez a hajtöveket meg kell emelni, a hajvégeket pedig finoman formázni. A nagyobb átmérőjű körkefék különösen jól használhatók a természetes, beszárított hatás kialakításához.

Mi az a Coanda-hatás?

A modern hajformázás egyik érdekes technológiája a Coanda-hatás, amelynél a légáram a formázófej köré vonzza és feltekeri a hajtincseket.

Egy Coanda-technológiás meleglevegős hajformázó így segíthet lágy hullámokat és természetes loknikat kialakítani.

Forrás: sencor.hu

A többféle cserélhető tartozék további előnyt jelenthet: más fej használható a hajszárításhoz, a volumen kialakításához, a simításhoz és a göndörítéshez. Az automatikusan forgó kefék megkönnyíthetik a klasszikus beszárított frizura elkészítését is.

Így készíts ünnepi hullámokat

Először szárítsuk meg a hajat a készülék útmutatójának megfelelő nedvességi állapotig. Ezután osszuk kisebb részekre.

Az egyes tincseket a megfelelő formázófej segítségével alakítsuk hullámossá. A kétoldali, eltérő irányú formázással szimmetrikusabb hatást érhetünk el.

A frizura elkészítése után használjuk a hideglevegős funkciót, majd hagyjuk kihűlni a tincseket, mielőtt finoman szétválasztanánk őket.

A kevesebb néha több

Az ünnepi frizurának nem kell túlságosan merevnek vagy tökéletesnek lennie. A lágy hullámok, a természetes volumen és néhány finoman az arc köré omló tincs elegáns, mégis könnyed megjelenést adhat.

Egy visszafogott hajcsat vagy bársonyszalag pedig igazán karácsonyivá teheti az összhatást.

Hirdetés Az ünnepi frizurák elkészítésében a Sencor Artemiss többfunkciós meleglevegős hajformázója nyújthat segítséget, amellyel otthon is könnyedén formázhatunk dús, lágy hullámokat.

A cikk a Sencor támogatásával készült.