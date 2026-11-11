Johnny Depp nyolc év után visszatért Hollywoodba: megrendítő vallomást tett a vörös szőnyegen

Johnny Depp karrierje szünetelt az Amber Hearddel folytatott jogi csatározás következtében, de a színész most visszatért Hollywoodba is, méghozzá egy nagyszabású produkcióval: az Ebenzer című film főszeeplőjeként. A brit premieren pedig szokatlanul érzelmesen vallomást tett arról, hogyan élte meg a fogadtatását.
Johnny Depp nyolc év után tért vissza Hollywoodba
A Karib-tenger kalózai sztárja legutóbb a 2018-as Legendás állatok: Grindelwald bűntettei című filmben volt látható, azóta inkább független és nemzetközi produkciókban szerepelt. Most azonban végre visszatért a hollywoodi élvonalba is.
A Paramount Ebenezer című filmjében Charles Dickens legendás, karácsonygyűlölő fösvényét kelti életre. Johnny Depp az új szerep kedvéért látványos átalakuláson ment keresztül: bozontos pofaszakállal is megjelent korábban a rajongók előtt, akik alif ismertek rá.
„Nem tudom szavakkal kifejezni” – Johnny Depp meghatódva beszélt a rajongóiról
Az Ebenezer brit premierjén azonban egészen más oldalát mutatta meg. A vörös szőnyegen arról kérdezték, milyen érzés számára a visszatérés és az a szeretet, amellyel fogadták.
„A fogadtatásra, amelyben részesültem, nincs magyarázat. Nem tudom szavakkal kifejezni, mit érzek. Ez nagyon mélyen érint” – vallotta be a színész. Ezután külön megköszönte azoknak a támogatását, akik a legnehezebb időszakban sem fordultak el tőle.
„Ezek az emberek jóban-rosszban mellettem álltak. Tartozom nekik. Tartozom nekik. Ők a főnökeim” – fogalmazott Depp.
Az Amber Hearddel vívott jogi csaták után új fejezet kezdődhet
Johnny Depp és Amber Heard kapcsolata viharos véget ért, ami után a színész rágalmazási pert is indított volt felesége ellen. 2022. április 11. és június 1. között, nagy médiafigyelem közepette zajlott a tárgyalás. Az esküdtszék megállapította, hogy Amber Heard valóban rágalmazott, a színésznő ellenperének egy pontjában azonban ő is nyert. A felek ugyan fellebbeztek, de végül peren kívül megegyeztek.
A színész a tárgyalás után abban reménykedett, hogy az igazság feltárásáért folytatott küzdelme másoknak is segíthet, míg Heard csalódottságának adott hangot az ítélet miatt.
Azzal, hogy Johnny Depp ismét egy hollywoodi produkcióban kapott főszerepet, a színész végérvényeen maga mögött tudhatja életének egy nagy megpróbáltatásokat okozó szakaszát.
Íme, az Ebenzer című film trailere:
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