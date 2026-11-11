Johnny Depp nyolc év után visszatért Hollywoodba: megrendítő vallomást tett a vörös szőnyegen

Johnny Depp karrierje szünetelt az Amber Hearddel folytatott jogi csatározás következtében, de a színész most visszatért Hollywoodba is, méghozzá egy nagyszabású produkcióval: az Ebenzer című film főszeeplőjeként. A brit premieren pedig szokatlanul érzelmesen vallomást tett arról, hogyan élte meg a fogadtatását.

Johnny Depp az Ebenzer című film premierjén Londonban.

Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Johnny Depp nyolc év után tért vissza Hollywoodba

A Karib-tenger kalózai sztárja legutóbb a 2018-as Legendás állatok: Grindelwald bűntettei című filmben volt látható, azóta inkább független és nemzetközi produkciókban szerepelt. Most azonban végre visszatért a hollywoodi élvonalba is.

A Paramount Ebenezer című filmjében Charles Dickens legendás, karácsonygyűlölő fösvényét kelti életre. Johnny Depp az új szerep kedvéért látványos átalakuláson ment keresztül: bozontos pofaszakállal is megjelent korábban a rajongók előtt, akik alif ismertek rá.

„Nem tudom szavakkal kifejezni” – Johnny Depp meghatódva beszélt a rajongóiról

Az Ebenezer brit premierjén azonban egészen más oldalát mutatta meg. A vörös szőnyegen arról kérdezték, milyen érzés számára a visszatérés és az a szeretet, amellyel fogadták.

„A fogadtatásra, amelyben részesültem, nincs magyarázat. Nem tudom szavakkal kifejezni, mit érzek. Ez nagyon mélyen érint” – vallotta be a színész. Ezután külön megköszönte azoknak a támogatását, akik a legnehezebb időszakban sem fordultak el tőle.

„Ezek az emberek jóban-rosszban mellettem álltak. Tartozom nekik. Tartozom nekik. Ők a főnökeim” – fogalmazott Depp.

Az Amber Hearddel vívott jogi csaták után új fejezet kezdődhet

Johnny Depp és Amber Heard kapcsolata viharos véget ért, ami után a színész rágalmazási pert is indított volt felesége ellen. 2022. április 11. és június 1. között, nagy médiafigyelem közepette zajlott a tárgyalás. Az esküdtszék megállapította, hogy Amber Heard valóban rágalmazott, a színésznő ellenperének egy pontjában azonban ő is nyert. A felek ugyan fellebbeztek, de végül peren kívül megegyeztek.

A színész a tárgyalás után abban reménykedett, hogy az igazság feltárásáért folytatott küzdelme másoknak is segíthet, míg Heard csalódottságának adott hangot az ítélet miatt.