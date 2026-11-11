Kaia Gerber ismét megszólalt testvére tragikus halála után: szívszorító, amit megosztott

A Gerber család élete szeptemberben örökre megváltozott, amikor Cindy Crawford fia, Persley Gerber mindössze 27 évesen meghalt. Kaia Gerber különösen szoros kapcsolatot ápolt bátyjával, a veszteségről és annak feldolgozásáról most ismét megtörte a csendet: legújabb Instagram-bejegyzéséből kiderül, milyen gondolatok foglalkoztatják, miközben próbál együtt élni a feldolgozhatatlan fájdalommal.

Kaia Gerber és Presley Gerber a Tommy Hilfiger TommyxGigi divatbemutatóján a Los Angeles-i Venice Beachen, 2017. február 8-án.

Forrás: Profimedia

Presley Gerber halála az egész családot összetörte

Cindy Crawford fia, Presley Gerber szeptember 20-án, mindössze 27 évesen hunyt el egy kaliforniai, Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. A modell csupán egy nappal korábban jelentkezett be kezelésre. Egy, a TMZ-nek nyilatkozó forrás azt állította, hogy Presley már az intézménybe érkezésekor sem tűnt józannak.

A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A segélyhívás hangfelvétele alapján Presley-nek megállt a szíve, és feltételezett túladagolás miatt próbálták ellátni. A túladagolást azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A tragédia az egész családot mélyen megrázta. Egy hozzájuk közel álló forrás korábban arról beszélt, hogy Cindy Crawford teljesen összetört fia elvesztése miatt. „Nagyon közel álltak egymáshoz. Amit az interneten és a sajtóban láthattunk, az nem pusztán a nyilvánosságnak szólt. Összetartó család voltak, Kaia és Presley pedig sokkal többet jelentettek egymásnak egyszerű testvéreknél” – fogalmazott a bennfentes. A forrás hozzátette, hogy a család még mindig próbálja feldolgozni a történteket.

Kaia Gerber megrendítő vallomásban búcsúzott bátyjától

Kaia Gerber októberben egy gyermekkori videóval és közös fotóval emlékezett meg szeretett testvéréről. A modell akkor bevallotta, hogy egyszerűen nem találja a szavakat, amelyekkel kifejezhetné vesztesége nagyságát.

„Tudod, mennyire szerettem a húgod lenni. Mindig is ez volt, és örökké ez marad az, amit a legjobban szeretek magamban” – írta Presleynek címzett üzenetében. Kaia arról is írt, hogy elválaszthatatlanul kötődött bátyjához, és mindannak a szeretetnek, amit iránta érzett, most nincs iránya.

És most, hogy ennek a szeretetnek nincs hová mennie, biztos vagyok benne, hogy teljesen el fog nyelni

– fogalmazott.