Kaia Gerber ismét megszólalt testvére tragikus halála után: szívszorító, amit megosztott

A Gerber család élete szeptemberben örökre megváltozott, amikor Cindy Crawford fia, Persley Gerber mindössze 27 évesen meghalt. Kaia Gerber különösen szoros kapcsolatot ápolt bátyjával, a veszteségről és annak feldolgozásáról most ismét megtörte a csendet: legújabb Instagram-bejegyzéséből kiderül, milyen gondolatok foglalkoztatják, miközben próbál együtt élni a feldolgozhatatlan fájdalommal.
Presley Gerber halála az egész családot összetörte
Cindy Crawford fia, Presley Gerber szeptember 20-án, mindössze 27 évesen hunyt el egy kaliforniai, Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. A modell csupán egy nappal korábban jelentkezett be kezelésre. Egy, a TMZ-nek nyilatkozó forrás azt állította, hogy Presley már az intézménybe érkezésekor sem tűnt józannak.
A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A segélyhívás hangfelvétele alapján Presley-nek megállt a szíve, és feltételezett túladagolás miatt próbálták ellátni. A túladagolást azonban hivatalosan nem erősítették meg.
A tragédia az egész családot mélyen megrázta. Egy hozzájuk közel álló forrás korábban arról beszélt, hogy Cindy Crawford teljesen összetört fia elvesztése miatt. „Nagyon közel álltak egymáshoz. Amit az interneten és a sajtóban láthattunk, az nem pusztán a nyilvánosságnak szólt. Összetartó család voltak, Kaia és Presley pedig sokkal többet jelentettek egymásnak egyszerű testvéreknél” – fogalmazott a bennfentes. A forrás hozzátette, hogy a család még mindig próbálja feldolgozni a történteket.
Kaia Gerber megrendítő vallomásban búcsúzott bátyjától
Kaia Gerber októberben egy gyermekkori videóval és közös fotóval emlékezett meg szeretett testvéréről. A modell akkor bevallotta, hogy egyszerűen nem találja a szavakat, amelyekkel kifejezhetné vesztesége nagyságát.
„Tudod, mennyire szerettem a húgod lenni. Mindig is ez volt, és örökké ez marad az, amit a legjobban szeretek magamban” – írta Presleynek címzett üzenetében. Kaia arról is írt, hogy elválaszthatatlanul kötődött bátyjához, és mindannak a szeretetnek, amit iránta érzett, most nincs iránya.
És most, hogy ennek a szeretetnek nincs hová mennie, biztos vagyok benne, hogy teljesen el fog nyelni
– fogalmazott.
A modell azt is elárulta, hogy még a tragikus végkifejlet ismeretében is újra végigélné minden közös pillanatukat. „Tudatosan vállalnám ezt a gyászt, ha a túloldalán újra a húgod lehetnék” – írta. Búcsúját különösen fájdalmas mondatokkal zárta: „Drága bátyám, imádlak. Szeretem a testvéremet. A testvérem meghalt. És ez a buli nélküled borzasztó, Prez.”
Kaia Gerber most egyetlen idézettel mutatta meg, milyen mély a gyásza
Kaia Gerber most pedig azt mutatta meg Instagram-oldalán, milyen módon próbál megbirkózni a veszteséggel: olyan könyveket fotózott le, amik a veszteség feldolgozásával foglalkoznak. Kaia a fotó mellé egy Joan Didion -idézetet is megosztott.
„A gyász, amikor megérkezik, egyáltalán nem olyan, amilyennek elképzeltük. A gyász nem ismer távolságot. Hullámokban tör ránk, rohamokban, hirtelen felismerések formájában, amelyek megrogyasztják a térdünket, elhomályosítják a látásunkat, és eltörlik a mindennapi élet megszokott rendjét.”
Kattints a képre, és nézd meg a galériát Presley Gerber életéről:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: