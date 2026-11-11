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gyász

Kaia Gerber ismét megszólalt testvére tragikus halála után: szívszorító, amit megosztott

Northfoto - CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
gyász Kaia Gerber Presley Gerber
Nagy Anna
2026.11.11.
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Közel két hónapja halt meg Presley Gerber, a család fájdalma azonban egyre mélyebb. Kaia Gerber most egy megrendítő bejegyzésben mutatta meg, hogyan próbálja feldolgozni testvére elvesztését.

A Gerber család élete szeptemberben örökre megváltozott, amikor Cindy Crawford fia, Persley Gerber mindössze 27 évesen meghalt.  Kaia Gerber különösen szoros kapcsolatot ápolt bátyjával, a veszteségről és annak feldolgozásáról most ismét megtörte a csendet: legújabb Instagram-bejegyzéséből kiderül, milyen gondolatok foglalkoztatják, miközben próbál együtt élni a feldolgozhatatlan fájdalommal.

Kaia Gerber, left, and Presley Gerber attend the Tommy Hilfiger TommyxGigi Runway Show at Venice Beach on Wednesday, Feb. 8, 2017 in Los Angeles.,Image: 701434358, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no , Pictured: Kaia Gerber,Presley Gerber,Tommy Hilfiger
Kaia Gerber és Presley Gerber a Tommy Hilfiger TommyxGigi divatbemutatóján a Los Angeles-i Venice Beachen, 2017. február 8-án.
Forrás: Profimedia

Presley Gerber halála az egész családot összetörte

Cindy Crawford fia, Presley Gerber szeptember 20-án, mindössze 27 évesen hunyt el egy kaliforniai, Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. A modell csupán egy nappal korábban jelentkezett be kezelésre. Egy, a TMZ-nek nyilatkozó forrás azt állította, hogy Presley már az intézménybe érkezésekor sem tűnt józannak.

A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A segélyhívás hangfelvétele alapján Presley-nek megállt a szíve, és feltételezett túladagolás miatt próbálták ellátni. A túladagolást azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A tragédia az egész családot mélyen megrázta. Egy hozzájuk közel álló forrás korábban arról beszélt, hogy Cindy Crawford teljesen összetört fia elvesztése miatt. „Nagyon közel álltak egymáshoz. Amit az interneten és a sajtóban láthattunk, az nem pusztán a nyilvánosságnak szólt. Összetartó család voltak, Kaia és Presley pedig sokkal többet jelentettek egymásnak egyszerű testvéreknél” – fogalmazott a bennfentes. A forrás hozzátette, hogy a család még mindig próbálja feldolgozni a történteket.

Kaia Gerber megrendítő vallomásban búcsúzott bátyjától

Kaia Gerber októberben egy gyermekkori videóval és közös fotóval emlékezett meg szeretett testvéréről. A modell akkor bevallotta, hogy egyszerűen nem találja a szavakat, amelyekkel kifejezhetné vesztesége nagyságát.

„Tudod, mennyire szerettem a húgod lenni. Mindig is ez volt, és örökké ez marad az, amit a legjobban szeretek magamban” – írta Presleynek címzett üzenetében. Kaia arról is írt, hogy elválaszthatatlanul kötődött bátyjához, és mindannak a szeretetnek, amit iránta érzett, most nincs iránya.

És most, hogy ennek a szeretetnek nincs hová mennie, biztos vagyok benne, hogy teljesen el fog nyelni

 – fogalmazott.

A modell azt is elárulta, hogy még a tragikus végkifejlet ismeretében is újra végigélné minden közös pillanatukat. „Tudatosan vállalnám ezt a gyászt, ha a túloldalán újra a húgod lehetnék”írta. Búcsúját különösen fájdalmas mondatokkal zárta: „Drága bátyám, imádlak. Szeretem a testvéremet. A testvérem meghalt. És ez a buli nélküled borzasztó, Prez.”

Kaia Gerber most egyetlen idézettel mutatta meg, milyen mély a gyásza

Kaia Gerber most pedig azt mutatta meg Instagram-oldalán, milyen módon próbál megbirkózni a veszteséggel: olyan könyveket fotózott le, amik a veszteség feldolgozásával foglalkoznak. Kaia a fotó mellé egy Joan Didion -idézetet is megosztott.

„A gyász, amikor megérkezik, egyáltalán nem olyan, amilyennek elképzeltük. A gyász nem ismer távolságot. Hullámokban tör ránk, rohamokban, hirtelen felismerések formájában, amelyek megrogyasztják a térdünket, elhomályosítják a látásunkat, és eltörlik a mindennapi élet megszokott rendjét.”

Kattints a képre, és nézd meg a galériát Presley Gerber életéről:

Preslye Gerber
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Presley Gerber élete képekben

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