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Új műsorban tér vissza Marsi Anikó: ekkor láthatják először a nézők

tévé műsorvezető Marsi Anikó
Life.hu
2026.11.11.
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Új feladatot vállalt Marsi Anikó, aki ezúttal egy beszélgetős műsor házigazdájaként mutatkozik be. A népszerű televíziós produkciója pénteken debütál: ismert emberek életük eddig ismeretlen sztorijait osztják meg vele.

November 13-án, pénteken 20 órakor indul az Origo YouTube-csatornáján a Viszony – Marsi Anikóval című műsor. A televíziós ismert vendégekkel beszélget majd, akikkel a több évtizedes pályafutása alatt került kapcsolatba, de olyanokat is meghívna, akikkel most találkozik először.

Marsi Anikó az Origón tér vissza
Marsi Anikó az Origón tér vissza
Forrás: Origo

Marsi Anikónak hiányzott a kreatív munka

A műsorvezető elárulta, hogy híradósként kevés lehetősége volt az önálló ötletek megvalósítására, ezért különösen örült az új felkérésnek.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Most nem fogok időben hátrafelé arról beszélni, hogy mennyire nem kreatív dolog híradó műsorvezetőnek lenni. De nem egy olyan feladat, ami nagyon sok önállóságot és teret engedne az embernek a munkájában. Nekem ez borzasztóan hiányzott, és amikor jött ez a lehetőség, hogy én itt leülhetek – akár melegítőbe is öltözhetek és mamuszba is jöhetek, merthogy ez olyan otthonos érzést ad –, ettől boldog voltam, és azt gondoltam, hogy a beszélgetéseknek meg csupa jónak kell lenniük, és akkor minden rendben lesz” mondta.

Marsi Anikó továbbra is a TV2 munkatársa marad, a csatorna azonban lehetőséget adott neki, hogy más műfajban is kipróbálja magát.

A televíziózás alapjait annak idején a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Horváth Ádám Kossuth-díjas rendezőtől tanulta. Évfolyamtársai között volt Batiz András, Holló Márta, Jáksó László és Kolosi Péter is.

Erről szól majd Marsi Anikó új műsora

Marsi Anikó tisztázta: a műsor címe, a Viszony nem az ő szerelmi életére utal, hanem azokra az emberi kapcsolatokra, amelyek az elmúlt harminc évben alakultak ki az életében.

„Van olyan, akivel csak egyszer-kétszer találkoztam, de látom az ő életútját is folyamatosan, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van vele, hogy van, hogy milyen beszélgetésekbe tudunk belebonyolódni. És arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogyha lesznek olyan vendégeim, akikkel itt fogok először megismerkedni, akkor velük milyen mély beszélgetéseket lehet itt kialakítani, mennyire érdekes beszélgetéseket tudunk folytatni. Magyarul, hogy milyen viszonyba tudok keveredni velük itt egy ilyen beszélgetésben” – magyarázta.

A nézők döntik el, sikeres lesz-e az új műsor

A műsorvezető tisztában van vele, hogy az új produkció sikerét a közönség dönti el.

„A nézőké az ítélet. Tehát hiába kezdem el őket győzködni, hogy gyertek ide, először nekem kell letenni a bizonyítékot az asztalra, hogy ezek tényleg jó beszélgetések lesznek. Ha azok lesznek, akkor jönnek és nézni fogják” – fogalmazott.

A Viszony – Marsi Anikóval első adása november 13-án, pénteken 20 órakor lesz látható az Origo YouTube-csatornáján.

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