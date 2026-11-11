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szag

Hiába mosod ki a kulacsodat, büdös marad? Egy apró trükk segít

123rf.com -
szag kulacs kupak palack
Simon Péter
2026.11.11.
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Ismerős, amikor előveszed a vizespalackodat, lecsavarod a kupakját, és már meg is csap a kellemetlen, dohos szag? Hiába mosod el alaposan, a kulacs legközelebb is büdös lesz, sőt újra és újra előkerül a probléma? Egy szakértő szerint nem feltétlenül ott kell keresni a bajt, ahol elsőre gondolnánk.

Sokan úgy vélik, hogy ha a palack belseje tiszta, és a kupakot is elöblítették, már nincs több teendő. Csakhogy a kellemetlen szag forrása könnyen rejtve maradhat: a kulacs fedele alatt megbújó szilikontömítés és az apró, nehezen elérhető rések miatt.

kulacs
Hol rejtőzik a büdös kulacs titka? 
Forrás: 123rf

A büdös kulacs oka a kupak alatt rejtőzhet?

Josh Felber, az FLBR sportteljesítmény-elemzője szerint a kulacs akkor is kellemetlen szagú maradhat, ha rendszeresen elmosogatjuk, mert baktériumok halmozódhatnak fel benne. Különösen igaz lehet ez azokra a modellekre, amelyek kupakja alatt kivehető szilikontömítés található.

Sokan lecsavarják a fedelet, majd egyetlen darabként mossák el, így azonban a tömítés alatti rész kimaradhat a tisztításból. A szakértő azt javasolja, hogy ha a gyártó szerint a szilikongyűrű eltávolítható, vegyük ki, és külön tisztítsuk meg a gyűrűt, valamint az alatta lévő vájatot is. Ehhez meleg víz, mosogatószer és a megfelelő tisztítókefe lehet a segítség.

Fontos azonban, hogy ne próbáljuk késsel vagy más éles eszközzel kifeszíteni a tömítést. Ha megsérül vagy kitágul, a kulacs elveszítheti a légmentes zárását.

Nem csak a palack belseje lehet a szag forrása

A kupak kialakításától függően szívószál, szájrész vagy harapós szelep is tartozhat a kulacshoz. Ezeket sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hiszen az ital ezekkel a felületekkel is érintkezik. Ha a palackot nemcsak vízhez, hanem például turmixhoz vagy ízesített italokhoz is használjuk, különösen fontos, hogy minden érintett részt megtisztítsunk.

Ezért ne csavard vissza rögtön a kupakot

A szakértő egy másik gyakori hibára is felhívta a figyelmet: sokan közvetlenül mosás után visszateszik a kupakot, és már el is rakják a kulacsot. Ezzel azonban nedvességet zárhatnak a palack belsejébe, különösen a tömítések és a kupak apró szerkezeti elemei körül.

A megmaradó nedvesség és az esetleges szennyeződés kedvezhet a mikroorganizmusok szaporodásának, ami hozzájárulhat a dohos, állott szag kialakulásához. Felber ezért azt javasolja, hogy mosás után a palackot, a kupakot, a tömítést és minden kivehető alkatrészt külön hagyjunk megszáradni, és csak teljes száradás után szereljük össze azokat.

Vagyis ha a kulacsod újra és újra kellemetlen szagú, lehet, hogy nem a palack belsejét kell még alaposabban súrolnod. Előfordulhat, hogy éppen az a néhány apró alkatrész marad ki, amelyre eddig nem is gondoltál.

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