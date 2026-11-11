IQ-teszt: csak a legszemfülesebbek találják meg az elrejtett gombot a cukorkák között 5 másodperc alatt

A képes IQ-tesztek és optikai fejtörők remek lehetőséget kínálnak arra, hogy próbára tegyük a megfigyelőképességünket. A képen rengeteg egyforma alakú és méretű cukorka látható. Piros, kék, sárga, lila édességek sorakoznak egymás mellett, ám az egyikük valójában nem cukorka, hanem egy gomb. A feladatod, hogy 5 másodperc alatt megtaláld a kakukktojást - a próbálkozók mindössze 1 százaléka képes erre. Indítsd el a stoppert, és nézd meg alaposan a képet!

IQ-teszt: megtalálod a gombot a cukorkák között?

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása

Ha nem találtad meg a gombot, nézd meg a kép bal alsó részét! Egy lila cukorka közelében rejtőzik a szintén lila színű gomb.

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