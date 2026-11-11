Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 11., szerda Márton

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
képrejtvény

IQ-teszt: csak a legszemfülesebbek találják meg az elrejtett gombot a cukorkák között 5 másodperc alatt

képrejtvény cukorka gomb
Life.hu
2026.11.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy gomb bújt meg a színes cukorkák között, ám nem könnyű észrevenni. Neked sikerül megtalálnod 5 másodperc alatt?

A képes IQ-tesztek és optikai fejtörők remek lehetőséget kínálnak arra, hogy próbára tegyük a megfigyelőképességünket. A képen rengeteg egyforma alakú és méretű cukorka látható. Piros, kék, sárga, lila édességek sorakoznak egymás mellett, ám az egyikük valójában nem cukorka, hanem egy gomb. A feladatod, hogy 5 másodperc alatt megtaláld a kakukktojást - a próbálkozók mindössze 1 százaléka képes erre. Indítsd el a stoppert, és nézd meg alaposan a képet!

IQ-teszt: megtalálod a gombot a cukorkák között? 
IQ-teszt: megtalálod a gombot a cukorkák között? 
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása

Ha nem találtad meg a gombot, nézd meg a kép bal alsó részét! Egy lila cukorka közelében rejtőzik a szintén lila színű gomb.

Ha elsőre nem sikerült, érdemes újabb képes fejtörőkkel próbálkoznod:

IQ-teszt: 200 feletti az IQ-d, ha 30 másodperc alatt megtalálod a 3 almát a paradicsomok között

Első pillantásra csak egy halom paradicsomot látsz a képen, pedig három alma is elbújt közöttük. Vajon sikerül mindegyiket megtalálnod fél perc alatt?

Csak egy igazi sasszem találja meg a képen a ceruzát 8 másodperc alatt − Te átlátod ezt az optikai illúziót?

Ez az optikai illúziós IQ-teszt első ránézésre csak egy szokványos képnek tűnik, azonban sokkal trükkösebb, mint hinnéd.

IQ-teszt: csak az emberek 1 százaléka találja meg az összes szót ebben a szókeresőben 17 másodperc alatt

Több értelmes szó is megbújik a táblázatban, mind a környezethet és a klímához kapcsolódik. Sikerül mind a nyolcat megtalálnod 17 másodperc alatt?

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu