Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 11., szerda Márton

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
illat

5 különleges parfüm, amivel kitűnhetsz a tömegből: ezek az ősz legérzékibb illatai

illat luxus parfüm
Horváth Angéla
2026.11.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy jól megválasztott parfüm legalább annyit hozzáadhat a megjelenésünkhöz, mint egy elegáns táska vagy egy gyönyörű cipő. Ha valami igazán különleges illatra vágysz, érdemes megismerkedned az ősz legizgalmasabb niche parfümjeivel.

A hűvösebb hónapokban a könnyed, virágos és citrusos illatokat felváltják a melegebb, fűszeresebb parfümök. Ilyenkor különösen népszerűek a vaníliás, ámbrás, fás és pézsmás illatjegyek, amelyek elegáns, érzéki hatást keltenek. A niche parfümök éppen ebben különböznek a hagyományos, széles körben népszerű illatoktól: összetettebb kompozícióikkal egyedibb élményt kínálnak. Ezek a parfümök a bőrön is másként bontakozhatnak ki, ezért ugyanaz az illat két emberen egészen eltérő hatást kelthet. Mutatunk öt különleges illatot, amelyet érdemes kipróbálni az őszi-téli szezonban, sőt, karácsonyi ajándéknak is jó választás lehet bármelyik.

A niche parfümök ajándéknak is tökéletesek
A niche parfümök ajándéknak is tökéletesek
Forrás: Life.hu / AI

Az ősz legérzékibb niche parfümjei

1. Maison Francis Kurkdjian – OUD satin mood Eau de Parfum

A francia parfümház luxusillata a niche parfümök világának egyik ismert darabja. A 2015-ben bemutatott illatot Francis Kurkdjian, napjaink egyik legismertebb és legelismertebb parfümőre alkotta meg. A virágos-fás illat az ibolya, a damaszkuszi rózsa és a vanília érzéki jegyeit ötvözi. Rendkívül nőies, elegáns kompozíció, amely egész nap érezhető a bőrön.

Maison Francis Kurkdjian – OUD satin mood Eau de Parfum, 35 ml 61.100 Ft

2. Kilian – Angels' Share Eau de Parfum

Az Angels' Share azoknak lehet ideális, akik szeretik a meleg, fűszeres, édeskés illatokat. A parfüm egyik legkülönlegesebb összetevője a valódi konyakolaj, amely már az első pillanatokban gazdag, likőrös karaktert ad neki. A szívillatban fahéj, füstös tölgyfa és bársonyos tonkabab jelenik meg. Az alapillatot krémes szantálfa, praliné és vanília alkotja, amelyek hosszan tartó, kellemesen meleg illatot eredményeznek.

Kilian – Angels' Share Eau de Parfum 50 ml, 101.890 Ft

3. Byredo – Bal d'Afrique Absolu

A Byredo ikonikus Bal d'Afrique parfümjének Absolu változata az eredeti illat gazdagabb, érzékibb változata. A frissességet és a földes, fás jegyeket ötvözi, így egyszerre modern és elegáns. Az illat afrikai bársonyvirággal és friss bergamottal nyit, majd krémes, enyhén virágos és fűszeres jegyek bontakoznak ki benne. A parfüm különlegességét a marokkói cédrusfa és a földes, kissé füstös vetiver adja. Ezek a karakteres összetevők mélységet kölcsönöznek az illatnak, amely egész nap érezhető maradhat.

Byredo – Bal d'Afrique Absolu 50 ml 71.870 Ft

4. Diptyque – Tam Dao Eau de Parfum

Ha a visszafogottabb, fás illatokat kedveled, a Diptyque Tam Dao parfümje lehet az egyik legjobb választás. A különleges kompozíciót az indokínai templomerdők nyugodt, titokzatos hangulata ihlette. Az illat középpontjában a kiváló minőségű goai szantálfa áll, amely száraz, mégis krémes és bársonyos karaktert kölcsönöz a parfümnek. Ehhez társul a rózsafa aromás frissessége és a zöld ciprus, az alapillatban pedig cédrusfa és meleg ámbra jelenik meg. A végeredmény elegáns, hosszan tartó illat, amely nem hivalkodó, mégis könnyen felismerhető.

Diptyque – Tam Dao Eau de Parfum 75 ml 64.370Ft

5. Givenchy – La Collection Particulière INSÉPARABLES Eau de Parfum

A Givenchy különleges parfümjét Hubert de Givenchy 1952-ben bemutatott első haute couture kollekciója ihlette. Az INSÉPARABLES friss mandarinnal és a keserűnarancs leveleiből, illetve hajtásaiból nyert petitgrainnel nyit. A szívillatban a Grasse-ból származó rózsa és az ilang-ilang találkozik, mézes, gazdag virágillatot alkotva. Az alapillatot vetiver és pacsuli teszi teljessé. A földes, fás jegyek kiegyensúlyozzák a virágok édességét, így a parfüm egyszerre érzéki és kifinomult.

Givenchy – La Collection Particulière INSÉPARABLES Eau de Parfum 100 ml 290 Euro

Ezért érdemes kipróbálni a niche parfümöket

A niche illatok különlegessége, hogy készítőik elsősorban az egyedi illatkompozíciókra és a parfümkészítés művészetére helyezik a hangsúlyt, nem pedig arra, hogy a lehető legtöbb vásárlónak megfeleljenek. Különleges alapanyagokat és összetett illatjegyeket használnak, amelyek a bőrön fokozatosan bontakoznak ki. Egyes magasabb illatanyag-koncentrációjú parfümökből néhány fújás is elegendő lehet az egész napos hatáshoz. Egy jól kiválasztott niche parfüm idővel a személyes védjegyeddé is válhat.

Ezeket olvastad már? 

Innen tudhatod, hogy megromlott a parfümöd: ezekre a jelekre figyelj

Egy régen vásárolt illatszer sem feltétlenül használhatatlan, de vannak olyan árulkodó jelek, amelyekből arra következtethetünk, meg kell válni tőle.

5 parfüm, amit imádnak a francia nők – mindegyik 30 ezer forint alatt van

Akad néhány illat, amely újra és újra a francia nők kedvenceik közé kerül, és nem csak a klasszikus francia divatházak méregdrága termékei közül válogatnak.

Édes, krémes illatfelhőbe burkolnak: 5 isteni karamellás testpermet, aminek nem tudsz ellenállni

A karamellás testpermetek tökéletes kiegészítői az őszi szépségrutinnak: finom, desszertillatú kompozícióikkal különlegesebbé teszik a hétköznapokat.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu