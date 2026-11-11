5 különleges parfüm, amivel kitűnhetsz a tömegből: ezek az ősz legérzékibb illatai

A hűvösebb hónapokban a könnyed, virágos és citrusos illatokat felváltják a melegebb, fűszeresebb parfümök. Ilyenkor különösen népszerűek a vaníliás, ámbrás, fás és pézsmás illatjegyek, amelyek elegáns, érzéki hatást keltenek. A niche parfümök éppen ebben különböznek a hagyományos, széles körben népszerű illatoktól: összetettebb kompozícióikkal egyedibb élményt kínálnak. Ezek a parfümök a bőrön is másként bontakozhatnak ki, ezért ugyanaz az illat két emberen egészen eltérő hatást kelthet. Mutatunk öt különleges illatot, amelyet érdemes kipróbálni az őszi-téli szezonban, sőt, karácsonyi ajándéknak is jó választás lehet bármelyik.

A niche parfümök ajándéknak is tökéletesek

Forrás: Life.hu / AI

Az ősz legérzékibb niche parfümjei

1. Maison Francis Kurkdjian – OUD satin mood Eau de Parfum

A francia parfümház luxusillata a niche parfümök világának egyik ismert darabja. A 2015-ben bemutatott illatot Francis Kurkdjian, napjaink egyik legismertebb és legelismertebb parfümőre alkotta meg. A virágos-fás illat az ibolya, a damaszkuszi rózsa és a vanília érzéki jegyeit ötvözi. Rendkívül nőies, elegáns kompozíció, amely egész nap érezhető a bőrön.

Maison Francis Kurkdjian – OUD satin mood Eau de Parfum, 35 ml 61.100 Ft

2. Kilian – Angels' Share Eau de Parfum

Az Angels' Share azoknak lehet ideális, akik szeretik a meleg, fűszeres, édeskés illatokat. A parfüm egyik legkülönlegesebb összetevője a valódi konyakolaj, amely már az első pillanatokban gazdag, likőrös karaktert ad neki. A szívillatban fahéj, füstös tölgyfa és bársonyos tonkabab jelenik meg. Az alapillatot krémes szantálfa, praliné és vanília alkotja, amelyek hosszan tartó, kellemesen meleg illatot eredményeznek.

3. Byredo – Bal d'Afrique Absolu

A Byredo ikonikus Bal d'Afrique parfümjének Absolu változata az eredeti illat gazdagabb, érzékibb változata. A frissességet és a földes, fás jegyeket ötvözi, így egyszerre modern és elegáns. Az illat afrikai bársonyvirággal és friss bergamottal nyit, majd krémes, enyhén virágos és fűszeres jegyek bontakoznak ki benne. A parfüm különlegességét a marokkói cédrusfa és a földes, kissé füstös vetiver adja. Ezek a karakteres összetevők mélységet kölcsönöznek az illatnak, amely egész nap érezhető maradhat.