Kávéházi karácsony otthon: 4 ünnepi kávékülönlegesség, amit a vendégeid is imádni fognak

Forrás: sencor.hu

Néhány egyszerű hozzávalóval otthon is készíthetünk olyan kávékülönlegességeket, amelyek egy hangulatos kávézó kínálatában is megállnák a helyüket.

1. Fahéjas-vaníliás latte

Forrás: sencor.hu

Hozzávalók egy adaghoz:

1 adag eszpresszó

150 ml tej

1 teáskanál vaníliaszirup

1 csipet őrölt fahéj

Készítsünk egy adag eszpresszót, keverjük hozzá a vaníliaszirupot, majd öntsük fel meleg, habosított tejjel. A tetejére szórjunk kevés fahéjat.

2. Mézeskalácsos cappuccino

Hozzávalók:

1 adag eszpresszó

120 ml tej

1 teáskanál mézeskalácsszirup

kevés őrölt fahéj vagy szerecsendió

A frissen főzött kávéhoz adjuk hozzá a szirupot, majd öntsük fel a tejhabbal. A tetejét díszítsük egy csipet fűszerrel.

3. Csokoládés mokka

Hozzávalók:

1 adag eszpresszó

120 ml tej

20 g étcsokoládé

ízlés szerint tejszínhab

A csokoládét olvasszuk fel kevés meleg tejben, majd keverjük össze a kávéval. Öntsük hozzá a maradék habosított tejet, és ízlés szerint díszítsük tejszínhabbal.

4. Narancsos ünnepi kávé

Forrás: sencor.hu

Hozzávalók:

1 adag eszpresszó

120 ml tej

1 teáskanál narancsszirup

kevés reszelt narancshéj

A kávéhoz keverjük a narancsszirupot, majd adjuk hozzá a meleg tejhabot. A tetejére reszeljünk kevés alaposan megmosott, kezeletlen héjú narancsot.

Nem mindegy, milyen kávéból indulunk ki

Az ünnepi kávék alapja a megfelelő eszpresszó. Egy kapszulás és őrölt kávéval is használható kávéfőző lehetőséget ad arra, hogy a gyors kapszulás elkészítés és a kedvenc őrölt kávénk között válasszunk.

Forrás: sencor.hu

A beépített tejhabosítóval a tejes italok elkészítése is egyszerűbbé válhat, az automatikus tejrendszer-tisztítás pedig a vendégvárás utáni teendőket könnyítheti meg.

Egy szép csésze, néhány mézeskalács és egy puha takaró máris elég ahhoz, hogy a karácsonyi kávézás külön kis rituálévá váljon.

Hirdetés Az ünnepi kávékülönlegességek elkészítéséhez remek választás lehet a Sencor kapszulás és őrölt kávéval is használható, tejhabosítós kávéfőzője, amellyel otthon is változatos kávéélményeket teremthetünk.

A cikk a Sencor támogatásával készült.