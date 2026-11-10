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Kávéházi karácsony otthon: 4 ünnepi kávékülönlegesség, amit a vendégeid is imádni fognak

szponzorált tartalom ünnepre hangolva kávéfőző
Life
2026.11.10.
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A karácsonyi hangulathoz nemcsak a sütemények és a fényfüzérek tartoznak hozzá, hanem a különleges illatok is. A fahéj, a vanília, a csokoládé és a frissen főzött kávé együtt igazi ünnepi élményt teremthetnek.
Forrás: sencor.hu

Néhány egyszerű hozzávalóval otthon is készíthetünk olyan kávékülönlegességeket, amelyek egy hangulatos kávézó kínálatában is megállnák a helyüket.

1. Fahéjas-vaníliás latte

Forrás: sencor.hu

Hozzávalók egy adaghoz:

  • 1 adag eszpresszó
  • 150 ml tej
  • 1 teáskanál vaníliaszirup
  • 1 csipet őrölt fahéj

Készítsünk egy adag eszpresszót, keverjük hozzá a vaníliaszirupot, majd öntsük fel meleg, habosított tejjel. A tetejére szórjunk kevés fahéjat.

2. Mézeskalácsos cappuccino

Hozzávalók:

  • 1 adag eszpresszó
  • 120 ml tej
  • 1 teáskanál mézeskalácsszirup
  • kevés őrölt fahéj vagy szerecsendió

A frissen főzött kávéhoz adjuk hozzá a szirupot, majd öntsük fel a tejhabbal. A tetejét díszítsük egy csipet fűszerrel.

3. Csokoládés mokka

Hozzávalók:

  • 1 adag eszpresszó
  • 120 ml tej
  • 20 g étcsokoládé
  • ízlés szerint tejszínhab

A csokoládét olvasszuk fel kevés meleg tejben, majd keverjük össze a kávéval. Öntsük hozzá a maradék habosított tejet, és ízlés szerint díszítsük tejszínhabbal.

4. Narancsos ünnepi kávé

Forrás: sencor.hu

Hozzávalók:

  • 1 adag eszpresszó
  • 120 ml tej
  • 1 teáskanál narancsszirup
  • kevés reszelt narancshéj

A kávéhoz keverjük a narancsszirupot, majd adjuk hozzá a meleg tejhabot. A tetejére reszeljünk kevés alaposan megmosott, kezeletlen héjú narancsot.

Nem mindegy, milyen kávéból indulunk ki

Az ünnepi kávék alapja a megfelelő eszpresszó. Egy kapszulás és őrölt kávéval is használható kávéfőző lehetőséget ad arra, hogy a gyors kapszulás elkészítés és a kedvenc őrölt kávénk között válasszunk.

Forrás: sencor.hu

A beépített tejhabosítóval a tejes italok elkészítése is egyszerűbbé válhat, az automatikus tejrendszer-tisztítás pedig a vendégvárás utáni teendőket könnyítheti meg.

Egy szép csésze, néhány mézeskalács és egy puha takaró máris elég ahhoz, hogy a karácsonyi kávézás külön kis rituálévá váljon.

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Az ünnepi kávékülönlegességek elkészítéséhez remek választás lehet a Sencor kapszulás és őrölt kávéval is használható, tejhabosítós kávéfőzője, amellyel otthon is változatos kávéélményeket teremthetünk.

A cikk a Sencor támogatásával készült.

 

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