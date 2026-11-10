Kávéházi karácsony otthon: 4 ünnepi kávékülönlegesség, amit a vendégeid is imádni fognak

Néhány egyszerű hozzávalóval otthon is készíthetünk olyan kávékülönlegességeket, amelyek egy hangulatos kávézó kínálatában is megállnák a helyüket.
1. Fahéjas-vaníliás latte
Hozzávalók egy adaghoz:
- 1 adag eszpresszó
- 150 ml tej
- 1 teáskanál vaníliaszirup
- 1 csipet őrölt fahéj
Készítsünk egy adag eszpresszót, keverjük hozzá a vaníliaszirupot, majd öntsük fel meleg, habosított tejjel. A tetejére szórjunk kevés fahéjat.
2. Mézeskalácsos cappuccino
Hozzávalók:
- 1 adag eszpresszó
- 120 ml tej
- 1 teáskanál mézeskalácsszirup
- kevés őrölt fahéj vagy szerecsendió
A frissen főzött kávéhoz adjuk hozzá a szirupot, majd öntsük fel a tejhabbal. A tetejét díszítsük egy csipet fűszerrel.
3. Csokoládés mokka
Hozzávalók:
- 1 adag eszpresszó
- 120 ml tej
- 20 g étcsokoládé
- ízlés szerint tejszínhab
A csokoládét olvasszuk fel kevés meleg tejben, majd keverjük össze a kávéval. Öntsük hozzá a maradék habosított tejet, és ízlés szerint díszítsük tejszínhabbal.
4. Narancsos ünnepi kávé
Hozzávalók:
- 1 adag eszpresszó
- 120 ml tej
- 1 teáskanál narancsszirup
- kevés reszelt narancshéj
A kávéhoz keverjük a narancsszirupot, majd adjuk hozzá a meleg tejhabot. A tetejére reszeljünk kevés alaposan megmosott, kezeletlen héjú narancsot.
Nem mindegy, milyen kávéból indulunk ki
Az ünnepi kávék alapja a megfelelő eszpresszó. Egy kapszulás és őrölt kávéval is használható kávéfőző lehetőséget ad arra, hogy a gyors kapszulás elkészítés és a kedvenc őrölt kávénk között válasszunk.
A beépített tejhabosítóval a tejes italok elkészítése is egyszerűbbé válhat, az automatikus tejrendszer-tisztítás pedig a vendégvárás utáni teendőket könnyítheti meg.
Egy szép csésze, néhány mézeskalács és egy puha takaró máris elég ahhoz, hogy a karácsonyi kávézás külön kis rituálévá váljon.
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Az ünnepi kávékülönlegességek elkészítéséhez remek választás lehet a Sencor kapszulás és őrölt kávéval is használható, tejhabosítós kávéfőzője, amellyel otthon is változatos kávéélményeket teremthetünk.
A cikk a Sencor támogatásával készült.