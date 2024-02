Megjelent a nyilvánosság előtt Vilmos herceg: apja és felesége betegsége óta először szólalt meg

Nehéz időszak van a királyi család mögött, és megpróbáltatásaiknak még nincs vége. Katalin hercegné komoly hasi műtéten esett át, Károly királyt pedig rákkal diagnosztizálták. A hír hallatán Harry azonnal repülőre szállt, hogy meglátogassa apját, de a hírek szerint Vilmossal nem találkoztak. A hercegnek most egyébként is megszaporodtak a feladatai, hogy a család két tagja is egészségi gondokkal küzd. Szerdán vissza is tért a kötelességeihez, a londoni légimentő-szolgálat gáláján mondott beszédet.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Katalinnak és az édesapámnak küldött kedves és támogató üzenetekért. Ez mindannyiunknak nagyon sokat jelent.