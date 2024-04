Vilmos herceg nagy bejelentést tett, és ezzel Katalin hercegné állapotára is utalt

A walesi hercegi pár az elmúlt négy hetet a sandringhami Anmer Hall-i otthonukban töltötte, miután Katalin hercegné bejelentette, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Most azonban Vilmos herceg megerősítette, hogy visszatér elfoglaltságaihoz, és a Kensington palota azt is közölte, mikor lesz az első nyilvános megjelenése. A walesi herceg csütörtökön Surreybe látogat, ahol egy élelmiszerfelesleg-újraelosztó jótékonysági szervezet munkáját nézi meg. Majd egy nyugat-londoni ifjúsági központot, amely rendszeresen kap élelmiszert a Surplus to Suppertől, és meghallgatja, hogyan segít ez a kezdeményezés a helyi fiatalokon.

Bizakodásra ad okot, hogy Vilmos herceg újra munkába áll, ugyanis ez azt is jelenti, hogy Katalin hercegné kezelésében minden a terv szerint halad, és a háromgyermekes édesanya elég erős ahhoz, hogy a gyermekeit ellássa.