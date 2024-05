Lenyűgöző, ahogy Eva Mendes 50 évesen kinéz: 20 évet letagadhatna a színésznő

Egyszerű fehér felsőben, minimális sminkkel állt a kamera elé Eva Mendes, de rajongói szerint még így is lenyűgözően néz ki a legújabb fotóin. A latin nőkről köztudott, hogy sokáig alig látszik meg rajtuk a kor, megszokhattuk, hogy Jennifer Lopez, Shakira és a többiek is csodálatosan néznek ki.

2010-ben is lenyűgöző szépség volt Eva Mendez, ám ahogy a következő fotón is látszik, ez azóta sem változott

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Columbia Pictures / Gary Sanchez Productions / Mosaic See

A színésznő, akit rajongói lenyűgözőnek tartanak, nem bánta meg, hogy az anyaság mellett döntött

Eva Mendesnek és nála 7 évvel fiatalabb Ryan Goslingnak két kislánya van. A színésznő korábban azt mesélte, hogy amikor negyvenévesen bejelentette, hogy gyermeket vár, az emberek felhördültek, amikor 42 évesen a második gyermekét várta, azt mondták, megőrült, nem véletlenül szülnek a nők a húszas éveikben, később már sokkal kevesebb energiájuk van a gyermeknevelésre.

Mendes azonban azt mondja, soha jobbkor nem lehetett volna kisgyermekes anya, mint ezekben az években, ráadásul a húszas éveiben cigizett és borzalmasan mocskos volt a szája, és akkoriban lekötötte az energiáit a karrierépítés, így viszont hozhatott egy döntést: színészet helyett a gyermeknevelést választja.

„Már idősebb voltam, és tudtam, hogy a gyerekeim csak egyszer lesznek kicsik, és bármit is teszek vagy nem teszek most, az az életük hátralévő részében hatással lesz rájuk. A karrier jön és megy, a gyerekek nem, és én ott akartam lenni az elejétől a végéig" — mondta el egy interjúban a színésznő, aki később azt is bevallotta, hogy a színészi karriernek valóban nem tesz jót a hosszú kihagyás, ám színészet miatt sokszor és sokáig kellett volna távol lennie az otthonától, ezért kimondatlanul, de úgy döntöttek a férjével: Gosling színészként dolgozik, Mendes pedig anyaként, otthon.