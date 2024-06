30 éve mutatták be a Forrest Gumpot – 15 érdekesség, amit biztos nem tudtál a kultikus filmről

9. A filmben szerzett hírnevét kihasználva Gary Sinise jótékonysági alapítványt hozott részre maradandó egészségkárosodást szenvedett amerikai veteránok számára. Az alapítványa azóta több száz millió dollárnyi adományt gyűjtött össze a nemes célra.

10. A Forrest Gump anyját játszó Sally Field mindössze 10 évvel idősebb Tom Hanksnél. Ez előtt a film előtt hat évvel, az Életem a kabaré című filmben még azt a nőt játszotta el, akibe belezúg Hanks.

11. A Jennyt alakító Robin Wright az éjszakai klubos jelenet forgatásakor épp rettenetes megfázással küszködött. Ennek ellenére zokszó nélkül gitározott és énekelt meztelenül egy egész napon át a kamerák előtt.

12. A filmhez leforgattak egy olyan jelenetet is, amiben Jenny megöli az apját azzal, hogy kioldja a traktorja fékjét. A végleges változatból viszont kivágták ezt a momentumot, mondván a nézők sosem bocsátanának meg Jennynek ekkora kegyetlenséget, még akkor sem, ha elvetemült gonosz az apja. A kivágott jelenet végül felkerült egy jubileumi házimozis kiadás extrái közé.

13. Elvis hangját a filmben nem más adja, mint Kurt Russell, akinek többszörösen összefonódott a pályafutása a rockandroll királyával. Gyerekszínészként játszott vele egy filmben, 1979-ben ő alakította Elvist egy életrajzi filmben, a Milliókért a pokolba című filmben pedig Elvis-imitátorként rabolt kaszinót.

14. A Forrest Gump díszbemutatóját 1994. június 23-án tartották Los Angelesben. Az amerikai mozik július 6-án kezdték el játszani, a magyar vásznakra viszont csak fél évvel később, 1994 decemberében jutott el.

15. A film óriási sikert aratott már rögtön a bemutatója után. Közel 700 millió dolláros bevételt hozott, a filmzenealbumát is 12 millió példányban adták el, és hat Oscar-díjat is bezsebelt, köztük a legjobb film, legjobb rendező és legjobb főszereplő elismerését is.