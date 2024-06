20 évesen kapott súlyos sztrókot a hollywoodi sztárszínésznő

Rendezőlegendák várnak rá

A hazai mozikban legutóbb 2023-ban láthattuk Guy Ritchie filmje, a Fortune-hadművelet: A nagy átverés szereplőgárdájában. Szeptember végén érkezik a közreműködésével a rendezőlegenda Francis Ford Coppola nagyszabású mozija, a Megalopolisz, utána pedig olyan további neves alkotókkal fog együtt dolgozni, mint John Waters, vagy Ethan Coen. Közben egy könnyedebb produkció is belefér majd: az Agatha All Along sorozatban csatlakozik a Marvel szuperhős-univerzumhoz.