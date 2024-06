David Beckham bosszút állt Harryn és Meghanen

Sosem hallott történetet osztott meg a The House of Beckham című új könyvében Tom Bower. A szerző azt állítja, hogy Meghan Markle minden lehetséges módon befolyásolta Harryt. Például a 2018-as Invictus Gamesen megtiltotta neki, hogy David Beckhammel fotózkodjon (sőt, a közelébe se mehetett, nehogy közös képek készüljenek) holott a focista és felesége, Victoria, valamint a sussexiek előtte jó barátságban voltak. Olyannyira, hogy Beckhamék még az esküvőjükre is hivatalosak voltak.

Victoria és David Beckham Harry és Meghan Markle esküvőjén

Forrás: Northfoto

David Beckham és Harry jó barátságban voltak

Bár David Beckham és felesége, Victoria Beckham 2018 májusában Harry és Meghan esküvőjének vendégei voltak, a két pár kapcsolata azonban kevesebb mint hat hónappal később megromlott. Markle úgy gondolta, a barátság megromlását nem hagyja szó nélkül, és kifejezetten megtiltotta a hercegnek a Daviddel való találkozást, aki pedig úgy érkezett, hogy találkozhasson Harryvel. A futballista értetlenül állt a történtek előtt, de megkapta a választ szervezőktől, miszerint semmiképp nem engedhetik Harryt a közelébe, mégpedig ez Meghan kifejezett parancsa.

Harry és Meghan 2018-ban az Invictus Gamesen

Forrás: Northfoto

A futballista nem bocsátott meg és visszavágott

Beckham ekkor állítólag nagyon megsértődött, de 2022-ben eljött a visszavágás ideje, amikor is ugyanakkor tartották a Vilmos és Katalin részvételével zajló környezetvédelmi Earthsho- díj átadását, amikor Harry és Meghan egy New York-i eseményen igyekeztek lenyűgözni az amerikaiakat. Beckham Katarból Bostonba repült, hogy csatlakozzon a walesi herceghez és hercegnőhöz, így Meghanék hoppon maradtak.

A barátságuk több okból is megromolhatott

Beckhamék és Markle viszonyának megromlására több teória is létezik. Az egyik, hogy, hogy Markle mindig is ácsingózott Victoria kollekciójának darabjaira, és szeretett volna kapni belőlük és azokat - mintegy élő reklámtáblaként - viselte volna, ám a királyi családban mindennemű reklám tilos, és ezt nagyon komolyan is veszik. Erről Trevor Cooke, az Earthweb adatvédelmi szakértője beszélt: "a királyi család hivatalos oldalán leszögezték, hogy nem reklámozhatnak vagy támogathatnak semmilyen terméket, szolgáltatást vagy vállalatot. Ez a korlátozás a pártatlanság és a tisztesség fenntartását célozza".