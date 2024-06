Megsemmisítő kritikát kapott Harry: John Lennon fia nyafogós idiótának tartja

Harry herceg nem várt helyről kapott megsemmisítő kritikát: John Lennon Oscar-díjas fia osztotta ki a herceget nyafogása miatt. Idiótának tartja, noha együtt is érez vele. "Már tényleg túl sok" - írta Sean a herceg viselkedéséről.

Harry herceg John Lennon fiától kapott komoly kritikát

Forrás: Getty Images, Northfoto: ZUMAPRESS.com

John Lennon fia szerint Harry herceg egy idióta

Az egykori Twitteren fejtette ki a véleményét Harry hercegről John Lennon fia, az áradat azzal kezdődött, hogy megosztotta szűkszavú kritikáját a tékozló fiú Tartalék (Spare) című önéletrajzi könyvéről. "A régóta várt kritikám Harry herceg önéletrajzáról két szó: »Spare Me«'' - írta, ami annyit tesz: kímélj meg. A nyilvánvaló szóvicc azonban sokaknak nem tetszett és felhívták Sean figyelmét arra, hogy sok közte és Harry között a közös vonás, például mindketten fiatalon, tragikus körülmények között vesztették el az egyik szülőjüket.

"Tisztában vagyok vele [hogy vannak közös dolgaink].

Egyszer találkoztunk. Az még azelőtt volt, hogy rájöttem volna, hogy egy idióta"

- folytatta Sean véleménye megosztását. "Engem a hülyeség zavar. Az, hogy viccelődtem, nem jelenti azt, hogy nem érzek együtt vele. Valójában de. Ezért is vagyok nagyon csalódott a kilátásai miatt. Azt reméltem, hogy okosabb lesz. (...) De az, ahogy nyafog és nyavalyog a dolgokról, már tényleg túl sok" - zárta sorait Sean Ono Lennon, aki idén a WAR IS OVER című rövidfilmjével Oscar-díjat nyert.