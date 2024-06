Jennifer Aniston ujjáról lekerült a titokzatos eljegyzési gyűrű: hónapokig viselte a színésznő

Jennifer Aniston csak úgy ragyogott Los Angelesben az Emmy FYC gálán, amelyen a The Morning Show-ban nyújtott alakítása kapcsán jelent meg. A színésznő egy rubinvörös ruhában érkezett, amely lélegzetelállítóan állt neki. A rajongók azonban rögtön kiszúrták, hogy Aniston nem viselte a gyűrűt, ami az elmúlt hónapokban mindig ott volt a kezén.

Jennifer Aniston ujjáról eltűnt a hatalmas gyémántgyűrű

Forrás: Emmy FYC Event / Faye Sadou

Jennifer Anistont tényleg eljegyezték?

Februárban indultak el a pletykák, amikor Jennifer is részt vett a Los Angelesben megrendezett SAG-gálán. A színésznőről több fotó is készült, az eseményre egy meseszép ezüst ruhában jelent meg, de ami ennél is feltűnőbb volt az a gyémántgyűrű, amit az ujján viselt. Bár Aniston képviselőjét kereste több külföldi lap, igazak-e a hírek, valóban eljegyzésről van szó, a színésznő nem nyilatkozott. Az elmúlt hónapokban azonban mindig viselte azt a bizonyos gyűrűt a nyilvános szereplései alkalmával. Azonban a hétvégén megrendezett Emmy FYC gálán már nem volt rajta. Ezután azonnal megindultak a találgatások, vajon véget ért a színésznő titkos kapcsolata?

Jennifer Aniston ujján a ruhájához passzoló gyűrű látható

Forrás: Film Magic

Jennifer Aniston titokzatos férfival randizott

Az 55 éves Jennifer Aniston szerelmi életéről eddig is nagyon keveset lehetett tudni, mióta ő és Justin Theroux elváltak egymástól 2017-ben. Sokan abban reménykedtek, hogy ő és Brad Pitt ismét összejönnek majd, de az elmúlt években világossá vált, hogy az egykori sztárpár nem tér vissza egymáshoz. A színésznek új kedvese van, és úgy tűnik, hogy Jennifer Anistonnak is: egy titokzatos férfival randizott a színésznő és lencsevégre is kapták őket. Anistont egy ősz hajú férfival fotózták le a kaliforniai Nyugat-Hollywoodban. Jennifer Aniston és a titokzatos férfi egy duplarandin vettek részt Rob Lowe-val és feleségével, Sheryl Berkoffal a Sunset Tower Hotelben. A négyes több órát töltött el egymás társaságában mielőtt érzékeny búcsút véve mindenki elindult volna haza a maga párjával. Vajon a gyűrű, amit eddig a színésznő viselt, a titokzatos férfitől van? Ahogy lekerült a gyűrű, úgy a kapcsolat is véget ért? Ezt nem tudni, annyi biztos, hogy valami változás biztosan történt, hiszen a gyűrű már nem látható Aniston ujján.