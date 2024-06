Katie Holmes merész fotója: csak egy farmert visel a színésznő

A 45 éves Katie Holmes tegnap este New Yorkban vett részt egy beszélgetésen, amely a kollekció bemutatásáról szólt. Ezen az estén számos közeli barátja és egy különleges személy, az édesanyja is csatlakozott hozzá.

Katie Holmes merész fotót tett közzé a közösségi oldalán

Katie Holmes elbűvölően néz ki

Katie édesanyja, Kathleen is hozzájárult a lánya kollekcióhoz, nem is akárhogyan.

Anyukám készített gyönyörű takarókat a kollekció részeként

– áradozott a színésznő, aki a büszke pillanatot közösségi oldalán is megosztotta a rajongóival.

A kollekciót úgy jellemezték, hogy „a francia elegancia találkozik a New York-i sikkel egy egyedülálló kapszulában, amelyet az amerikai színésznő, Katie Holmes tervezett, aki az 1990-es évek óta hűséges vásárló. A kollekció egyes darabjait az Instagram-oldalán is megosztotta a színésznő, aki az egyik fotón csak egy farmer nadrágot visel. A követőinek nagyon tetszett Holmes merész összeállítása.

Tom Cruise évek óta nem látta Katie Holmes-szal közös lányát

Katie Holmes és Tom Cruise 2011-ben szakított egymással, közös gyermekük, Suri az édesanyjával maradt. A színész azóta lányával egyáltalán nem tartja a kapcsolatot. A pontos ok nem ismert, de a neten is keringő pletykák szerint Tom azért nem látogatja lányát, mert a szcientológiai egyház tagjaként nem érintkezhet kívülállókkal. Annyi biztos, hogy Suri számára édesapja egyszerűen nem létezik, és nemrég

elvágta az utolsó szálat is, ami hozzá kötötte: Suri Cruise nem Suri Cruise többé.

A tinisztár elvállalt egy szerepet a Head Over Heels című előadásban New Yorkban, a szereposztásról tájékoztató lapon pedig Suri Noelle-ként szerepelt, vagyis felvette édesanyja középső nevét. Azt persze nem tudni, hogy hivatalosan is megváltoztatta-e, mindenesetre ez így is meglehetősen erős üzenet.