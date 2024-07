Lila elegancia: Öltözz úgy, mint Katalin hercegné! - Termékek, lelőhelyek, árak

A divat világában mindig is voltak ikonikus színek és stílusok, amelyek meghatározták az adott időszakot, és körbejárták a világot. Katalin hercegnét mindenki körülrajongta, amikor július 14-én Wimbledonban elfoglalta helyét a királyi páholyban. A köztudottan rákos megbetegedéssel küzdő Katalin Hercegné most hihetetlen eleganciával és színnel lopta el a show-t. Ezen az eseményen az élénk, csodaszép lila színben tündökölt, abban az árnyalatban, amelynek számos szimbolikus jelentése van. Téged is inspirál a Hercegné gardróbja? Tippek, hogyan öltözhetsz úgy, mint a királyi család stílusikonja, és hogyan teheted a lilát ruhatárad új kedvencévé!

Viseld magadon bátorság színét! Lila színben pompázik Katalin hercegné

Forrás: WireImage/Karwai Tang

1. Lila a bátorság színe:

A lila nem csupán egy szín, hanem a bátorság, a kreativitás és az elegancia szimbóluma. Egy jól megválasztott lila ruhadarab nemcsak hogy kiemel a tömegből, de kifinomultságot és magabiztosságot árul el rólad. Katalin hercegné nem véletlenül választja gyakran ezt az árnyalatot: a lila tökéletesen illik az alakjához, és a személyiségéhez, de mindezek mellett gyógyító erővel is bír, utalva a rákbetegségére. Ha neki szerencsét hoz, neked is azt fog, íme néhány szabás, és árnyalat, amelyek közül te is fellelheted a neked megfelelőt!

2. Egyszerű szabásvonalak:

Katalin hercegné sűrűn választ olyan ruhadarabokat, amelyeknek a szabásvonala bár egyszerű, de mégis rendkívül elegánsak. Egy jól megválasztott darab ideális választás lehet egy-egy formális eseményre, vagy üzleti találkozóra.

Pliszírozott, halter nyakú maxiruha, ár: 15995 Ft

Forrás: reserved.com

Ha pedig kitörnél a hagyományosból, íme egy sikkes, de elegáns alternatívája a lila ruhadarabnak.

Halter neck overál, ár: 9995 Ft

Forrás: reserved.com

3.Textúrák és anyagok:

Katalin Hercegné gyakran kombinál különböző textúrájú és anyagú ruhadarabokat. Egy selyem vagy bársony lila ruha igazán előkelővé tehet egy egyszerű outfitet is. Hercegnőként bár kicsit merész lenne, de íme egy előkelő, szexis változata a lila csodának.