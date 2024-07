Drogdílerek bukhatnak bele Matthew Perry halálába: újabb fordulat a nyomozásban

Élete nagy részében alkohol- és opioidfüggőséggel küzdött. Matthew Perry a 2022-ben megjelent, Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című memoárjában írt arról, hogy ketamin-terápián vett részt. Orvosai a disszociatív érzéstelenítő szert „a fájdalom csillapítására és a depresszió kezelésére” használták. „A ketamin olyan érzés volt, mint egy óriási kilégzés, mintha fejbe vágtak volna egy óriási boldogságlapáttal”. Hozzátette azonban, hogy a másnap mindig durva volt, felülmúlta a boldogságérzetet, és hogy a ketamin nem neki való volt.

Matthew Perry

Forrás: Northfoto

Fentiek ellenére orvosi felügyelet mellett tovább használta a ketamint. Titokban vissza is élt vele, amit a boncolási jegyzőkönyv is megerősített, a halálának oka: a „ketamin akut hatása”. A színész utolsó kezelését azonban már másfél héttel tragikus halála előtt végezte el az orvos, és mivel a szer gyorsan metabolizálódik, „a halálakor a szervezetében lévő ketamin nem származhatott az infúziós kezelésből” - áll a boncolási jegyzőkönyvben. Mivel nyilvánvalóvá vált, hogy valakinek el kellett látnia Matthew-t a szervezetében talált droggal, a hatóságok csendben bűnügyi vizsgálatot indítottak, amely a hollywoodi drogkereskedő alvilágot nagy riadalommal töltötte el. A jelentések szerint a Los Angeles-i rendőrség — amely az amerikai kábítószer-ellenes hatósággal és az amerikai postai ellenőrző szolgálattal dolgozik az ügyön —, sajtótájékoztatót tervez, hogy bejelentse az esetleges vádemeléseket.

Matthew Perry halálával kapcsolatban egy egész gyanúsítotti listája van a hatóságoknak

Egy forrás szerint a Los Angeles-i rendőrség gyanúsítotti listáján néhány ismert név is szerepel, olyan személyek, akiket a színész felhívott, ha droghoz akart jutni, és akik tudták, kihez forduljanak. Ez a forrás szerint sok embert felzaklatott Hollywoodban.

Az egyik hírportál arról számolt be, hogy a hatóságok nemcsak a dílereket és a drogcsempészeket vizsgálják, hanem potenciálisan az orvosokat is, akik a szükségesnél több receptet írtak fel. Az ügyészség a gyanúsítottak ellen akár halált vagy súlyos testi sértést okozó kábítószer-terjesztés miatt is vádat emelhet, amiért minimum 20 év börtön jár. Egy másik forrás megerősíti, hogy a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja is szóba jöhet, amiért akár öt évre rács mögé kerülhetnek az érintettek.