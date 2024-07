Matthew Perry halála: újabb híresség nevére derül fény a tragédiával kapcsolatban

A Jóbarátok sztárja tavaly halt meg, nemsokára az is kiderült, hogy a ketamin akut hatása miatt bekövetkezett baleset történt, a színész a medencéjébe fulladt bele. Matthew Perry halálával kapcsolatban azonban időközben újabb kérdések merülhettek fel, ugyanis a nyomozás újraindult.

Matthew Perry azt állította, jól van

Forrás: Northfoto

Matthew Perry halála kapcsán felmerült Brooke Mueller neve is

A rendőrség szerint több ember ellen is vádat emelhetnek Matthew Perry tavaly októberi hirtelen halálával kapcsolatban. Charlie Sheen volt feleségét többször is kihallgatták már a rendőrök, Brooke Mueller az elvonón ismerkedett meg a Jóbarátok színészével.

Brooke Muellert már többször kihallgatták

Forrás: NORTHFOTO

Más híresség után is nyomoznak

Az In Touch úgy tudja, hogy egy második híresség után is nyomoznak. Egy forrás szerint ő és Matthew is józannak vallották magukat, de valójában „sétáló gyógyszertárak” voltak, akik rengeteget beszélgettek függőségeikről, józansági harcukról és magánéletükről.