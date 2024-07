Meghalt az Agymenők sztárja, Bob Newhart

94 éves korában, július 18-án Los Angeles-i otthonában meghalt Bob Newhart komikus, színész. Az ismert humorista az utobbi időben sokat betegeskedett: a rajongók, a művészvilág, négy gyermeke és tíz unokája gyászolja.

Bob Newhart azt nyilatkozta: a közönség nevetése éltette

Bob Newhart rajongott komikus volt

Bob Newhartot a legtöbben az Agymenők Proton professzoraként ismerjük, de játszott a Dr. Szöszi 2. részében, George és Leóban és az Elfben is. Legnagyobb sikert a The Bob Newhart Show és a Newhart című tévésorozat hozott neki, az 1970-es és 1980-as években az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb humoristájaként ismerték.

Már az ötvenes évek végén befutott

Newhart azonban már 1959-ben történelmet írt a The Button-Down Mind of Bob Newhart megjelenésével. Debütáló vígjátéklemeze elős lett a Billboard albumlistáján és Newhart két Grammy-díjat is kapott érte, övé lett az év albuma és ő lett a legjobb új előadó is.

1959-ben egy évet adtam magamnak, hogy elkészítsem az albumot, ha nem jön be, át kell értékelnem, hogy mivel is foglalkozzak

- nyilatkozta akkoriban.

Számos díjjal kitüntették

Mivel azonban vígjátékalbuma hatalmas siker lett, 12 évig stand up komikus volt, mielőtt a The Bob Newhart Show-t elindította volna, ami hat évadot ért meg. A műsorért több Emmy- és Golden Globe-jelölést is kapott. Newhart 2013-ban nyerte el az első Emmy-díját a The Big Bang Theory című sorozatban nyújtott visszatérő vendégszerepéért, 2014-ben és 2016-ban pedig még kétszer díjazták.