Kamilla királyné vagyona hatalmas: ezt mind a házassága előtt szerezte

A Wiltshire-i Chippenham közelében lévő Bolehyde Manor volt Kamilla egykori otthona

Forrás: Northfoto

Kamilla házassága előtti kedvenc otthona a Ray Mill House volt. Úgy tudni, elképzelhető, ha Károly meghal, ide vonul vissza. "Ez az ő saját otthona, ahol bármikor a családjával töltheti az idejét a közélettől távol" - írja a Express. Ez számára egy személyes tér, nem a királyi protokoll szerint kell berendeznie, itt sokkal több szabadságot élvezhet, mint a palotában. Persze úgy is dönthet majd, hogy a néhai király özvegeként a palotában marad és további közfeledatokat lát majd el.

A wiltshire-i Ray Mill House áll a legközelebb Kamilla szívéhez

Forrás: Northfoto

Kamilla óriási vagyona semmiség Károlyéhoz képest

Kamilla mindennapi munkája ma már nagyrészt Károly király támogatásából áll, amióta 2005-ben feleségül ment hozzá. Bármennyire is gazdag, nettó vagyona elhalványul a királyéhoz képest. A Sunday Times Rich List szerint a király nettó vagyona több mint 10 millió fonttal nőtt csak tavaly. Ez azt jelenti, hogy az uralkodó vagyona állítólag összesen körülbelül 610 millió font: ezzel ő az ország 258. leggazdagabb embere. Vagyona része több ingatlan, amelyet néhai anyjától, II. Erzsébet királynőtől örökölt. A király magántulajdonában van a norfolki Sandringham-ház és a skóciai Balmoral Estate is, ami II. Erzsébet személyes kedvence volt. A Sunday Times szerint befektetései is 120 millió fontot érnek.