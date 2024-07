Ryan Reynolds bevallotta: nem bírt ellenállni a kísértésnek, ezért lopott

Amikor egy színész sokat vár egy szerepre, és végre megkapja, szeretne álmai filmjéről valami emléket magának. Legalábbis Ryan Reynolds ezzel magyarázta, miért lopott a forgatásról. Talán, ha elkéri a tárgyat, amelyre ereklyeként tekint, szívesen odaadják neki, de ő nem kockáztatta meg az elutasítást. Ő sem. A következő sztárok mindannyian elcsentek valamit a forgatásról.

Annyira vágyott a szerepre Ryan Reynolds, hogy muszáj volt elcsennie az egyik jelmezét

Ryan Reynolds

Kezdjük vele, aki amellett, hogy elvitt egy tárgyat a Zöld Lámpás forgatásáról, elismerte, hogy ellopta Deadpool ruháját is: „Valószínűleg bajba kerülök, hogy elmondom, de 10 évet vártam arra, hogy megcsinálhassam ezt a filmet, úgyhogy egy kib....tt öltönnyel távoztam” — mondta 2015-ben egy interjúban.

A homokzsák biztonságban van Tom Sturridge szerint

Tom Sturridge

A brit színész 2022 augusztusában mesélt arról, hogy csupán egy dolgot tudott kicsempészni a The Sandman forgatásáról, miután Dreamet (azaz Morpheust) alakította a Netflix sorozatában. „A homokzsákomat” — vallotta be, amikor megkérdezték tőle, hogy vitt-e magával emléktárgyat, és mindenki megnyugtatott: „Ha újra szükségünk lenne rá, nálam nagy biztonságban van”.

Lily James hatalmas mellek nélkül is csodásan néz ki

Lily James

A színésznő Pamela Andersont játszotta a Hulu Pam & Tommy című sorozatában, ahol az alkati különbséek miatt itt-ott szüksége volt némi kiegészítésre. Szeretett volna valamit elhozni, de minden nagynak tűnt műmellek nélkül, ám végül akadt egy olyan ruhadarab, mi a saját melleivel is jól mutatott, és amit el is emelt. „Volt egy csodálatos rózsaszín szoknyám és egy '90-es évekbeli felsőrészes felsőm. Kicsit másképp néz ki nagy mellek nélkül, de még így is szuper” — mesélte el Lily James, miközben a mellkasára mutatott.

Fehérneműket és korbácsot lopott Dakota Johnson A szürke ötven árnyalata forgatásáról

Dakota Johnson

A Twitteren tartott kérdezz-felelek során a színésznő elmesélte, hogy viszonylag perverz dolgokat vitt magával A szürke ötven árnyalata forgatásáról. „Rengeteg fehérneműt loptam el. Kényelmesek voltak” - vallotta be az egyik tweetben, egy másikban pedig elárulta: „Van egy korbács a házamban. A garázsban porosodik”.

Robert Downey Jr. is biztonságba helyezett egy Bosszúállók kelléket

Robert Downey Jr.

Az Oscar-jelölt színész Jimmy Kimmelnek árulta el, hogy a Bosszúállók forgatásán egy hatalmas „A”-t (Avengers) vett magához az Age of Ultron forgatásáról. „Azt kérdeztem: 'Miért van ez Angliában? Küldjük vissza Los Angelesbe, majd én beteszem az irodámba. Most nálam van” - emlékezett vissza nevetve a színész.