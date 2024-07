Fontos közleményt adott ki a Kensington-palota a nagybeteg Katalin hercegnéről

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a fél világot sokként érte Katalin hercegné márciusi bejelentése, miszerint rákot diagnosztizáltak nála. A trónörökös felesége akkor elmondta, hogy a tervezett hasi műtétkor még nem tudták, hogy komoly a baj, csak a műtét utáni vizsgálatok mutatták ki a betegséget.

Katalin hercegné egy újabb fontos eseményt hagy ki, nem lesz ott férje oldalán Forrás: Getty Images/TChris Jackson

Az orvosi csapatom ezért azt javasolta, hogy vegyek részt egy megelőző kemoterápiás kezelésen. Jelenleg ennek a kezdeti szakaszában vagyok

– fogalmazott akkori videójában a hercegné. Azt, hogy milyen típusú rákot diagnosztizáltak nála azóta sem derült ki.

A bejelentés óta pedig még nagyobb érdeklődés övezi a családot, mint korábban, hiszen minden apró morzsának örülnek, ami a hercegné állapotáról kiderül. Így a Kensington-palota legújabb közleményének is, amiben friss információkkal szolgáltak a kemoterápiára járó Katalinról.

A tájékoztatásból kiderül, hogy a walesi hercegné ma (07.12-én) kihagy egy fontos éves eseményt, mivel továbbra is a gyógyulásra koncentrál. Az esemény pedig a Windsorban tartandó éves jótékonysági pólómeccs, amelyen Vilmos herceg is a pályára lép. Minden bizonnyal most sokan csalódottak, a múlt hónapban ugyanis Katalin rövid időre visszatért a reflektorfényébe a Trooping the Colour esemény kapcsán, és korábban azt is remélték, hogy Wimbledonban újra láthatják a hercegnéjüket.

Katalin hercegné nem akarja, hogy két kisebbik gyermeke Harry herceg sorsára jusson

Egy királyi szakértő szerint a következő években arra ösztönzik majd Saroltát és Lajost, hogy fedezzék fel a királyi családon kívüli életet annak érdekében, hogy láthassák, ők is olyan szeretett és értékes személyek, mint idősebb testvérük, György herceg.

Katalin és Vilmos már korábban is bizonyították, hogy modern szellemben nevelik gyerekeiket, így a mindennapok során például nem szorulnak a dadák segítségére. Arra törekednek, hogy minél normálisabb életet biztosítsanak porontyaiknak, újabban pedig azt is célul tűzték ki, hogy megmutassák nekik, nem csak a királyi családban tudnak érvényesülni. A szakértő szerint mindent megtesznek azért, hogy Sarolta és Lajos ugyanolyan különlegesnek érezzék magukat, mint György.