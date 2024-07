Sztárok, akik megszólalásig hasonlítanak filmbéli karakterükre

Helen Mirren mint II. Erzsébet királynő

9. Eddie Redmayne mint Stephen Hawking

Eddie Redmayne különböző életkorban és különböző egészségi állapotban alakította Stephen Hawkingot A mindenség elmélete című filmben. Ez a sminkeseket is komoly kihívás elé állította: volt olyan jelenet, ahol elegendő volt csak némi smink, míg másokhoz a smink mellett protéziseket is kellett használni. Annak érdekében, hogy úgy tűnjön, mintha összezsugorodna, szándékosan túl nagy ruhákat adtak rá, és nagyobb kerekesszéket is használtak. Redmayne ALS betegekkel is töltött időt, hogy jobban megértse Stephen Hawking életét.

Eddie Redmayne mint Stephen Hawking

10. Charlize Theron mint Aileen Wuornos

A gyönyörű Charlize Theront átváltoztatni a Monster Aileen Wuornosává nem volt egyszerű feladat. A színésznőnek 30 kilót kellett felszednie, amit úgy ért el, hogy teljesen felhagyott a testmozgással és bármit megevett, amit csak megkívánt. Charlize fizimiskáján a hollywoodi smink mesterek is sokat dolgoztak: átalakították a haját, műfogsort és kontaktlencsét kapott, valamint a bőrét is teljesen elmaszkírozták. Olyan remek munkát végeztek, hogy a színésznő a filmben szinte felismerhetetlen volt.

Charlize Theron mint Aileen Wuornos

11. Rami Malek mint Freddie Mercury

Rami Malek szinte megkülönböztethetetlen az igazi Freddie Mercurytól a Bohemian Rhapsody című filmben. Rami smink, paróka és orrprotézis segítségével alakult át Freddie-vé. A színésznek egy műfogsort is viselnie kellett, amit egy éven keresztül szinte minden este betett, hogy megszokja.

