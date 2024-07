Behívták, meghallgatták, elutasították: így kezelik a sztárok a kudarcot

Brie Larson neve mindenkinek ismerős, Marvel kapitány több sikerfilmben is megcsillogtatta tehetségét és tudását. Ám legyen bármennyire sikeres, egy alkalommal egy interjúban elmondta, hogy a sztárok élete sem fenékig tejfel, meghallgatásról meghallgatásra járnak, és legyenek bármennyire is híresek és kedveltek, bizony, többször kell szembenézniük az elutasítással és így a kudarccal is. Jennifer Lawrence is többször elmondta már, milyen elkeserítő volt, amikor a pályája elején meghívták az Alkonyat című film főszerepére, de végül mégsem kapta meg a szerepet, helyette Kristen Stewartra esett a választás.

Meryl Streep ma már a legnagyobb sztárok között van, de 1976-ban nem volt elég jó a King Kongba

Forrás: Getty Images

Meryl Streep a legnagyobb sztárok között van, de nem kellett a King Kong producerének

Az 1976-os King Kong film női főszerepére Meryl Streepet hívták be meghallgatásra. Dino De Laurentiis producer fia nagyon izgatott volt, hogy új színésznőt talált a szerepre, ám apja nem volt ennyire elragadtatva. Olaszul szólt a fiához, nem tudván, hogy a színésznő ért olaszul, azt kérdezve: „Miért hoztad nekem ide ezt a csúnyaságot?” Meryl Streepnek nem esett jól, hogy így beszélnek róla, de frappáns választ adott:„Sajnálom, hogy nem vagyok elég szép a King Kongba”. A szerepet végül Jessica Lange játszotta el.

El tudod képzelni Matthew McConaughey-t Jack Dawsonként?

Forrás: Getty Images/2024 Mack, Jack & McConaughey Gala

Matthew McConaughey azt hitte, megkapta Leonardo DiCaprio szerepét a Titanicban

Bár aligha tudjuk elképzelni, hogy Leonardo DiCaprión kívül bárki más játssza el Jack Dawsont a Titanicban, eredetileg Matthew McConaughey volt a szerep várományosa. „A meghallgatás nagyon jól sikerült. A végén hátba csaptak és azt mondták, menjek ki, és hívjam fel az ügynökömet, és mondjam meg, hogy megkaptam a szerepet” — emlékezett vissza egy interjúban a színész, aki nem tudja, miért nem ő alakította a karaktert, de cáfolta a pletykákat, hogy visszautasított volna a szerepet. „Soha meg se kaptam” – vallotta be.

Az éhezők viadala is Brie Larson nélkül lett sikeres

Nem Brie Larson kapta meg Katniss Everdeen szerepét

Forrás: FilmMagic/Apple TV+'s "Lessons In Chemistry" FYC Event

Brie Larson sok kudarcot élt meg, mire felkapott színésznő lett. Az Éhezők viadala című filmben is meghallgatták Katniss Everdeen szerepére, de sok más alkalommal, akkor is elutasítással kellett szembenéznie. A színésznő a YouTube-csatornáján mesélt arról, mi mindenről kellett lemondania pályája során: „Nem kaptam meg a Gossip Girlt, aminek nagyon örülök. Meghallgattak az Éhezők Viadala című filmre, de azt sem kaptam meg, A Holnapoliszba szintén alkalmatlannak találtak, az összes új Star Wars-filmben sem kaptam szerepet, hiába hívtak be. És az Agymenők meghallgatására is hiába mentem el. Sőt, a 2015-ös Terminator meghallgatásán is ott voltam, de nem kaptam szerepet, mert a castingcsapat nem volt biztos benne, hogy tudnék fegyvert viselni” — mondta el Larson, aki azóta többször bebizonyította, hogy nagyon is képes a fegyverviselésre és a használatra is.