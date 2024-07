Twister 1996 – Mi történt azóta kedvenc tornádós filmünk szereplőivel?

Egy egymástól elhidegült viharvadász házaspár, Jo és Bill Harding újra együtt kezd dolgozni, hogy tesztelhessék új kutatóberendezésüket az oklahomai tornádószezonban. A férfi magával viszi új barátnőjét, de a kaland végére visszatalál feleségéhez. A Twister elképesztő látványvilággal vonzotta a közönséget, rövid idő alatt hatalmas rajongótábora lett, ráadásul a kassza is szépen csengett, ennél több pénzt csak a szintén ugyanebben az évben készült Függetlenség napja hozott a készítőinek.

Twister (1996)

Twister: mi történt azóta a főszereplőkkel

Helen Hunt: kamera előtt és mögött is sikeres

A Jo Hardingot alakító Helen Hunt a Twister után szerepelt például a Lesz ez még így se, a Mi kell a nőnek, vagy a Számkivetett című filmekben, sőt, Oscar-díjat is kapott a Lesz ez még így se című film női főszerepéért. Helen Hunt 61 éves, és rendkívül aktív, nem csak játszik, hanem rendez is. Napjainkban inkább a kamera mögött tevékenykedik, több Netflixes produkciót rendezett, de szerepajánlatokat is kap.

Bill Paxton: A Terminátortól a Körig

A Bill Hardingot alakító Bill Paxton 2017-ben hunyt el egy szívműtét utáni agyvérzés miatt. Karrierjét olyan filmek formálták, mint a Terminátor, a Bolygó neve halál, az Apolló 13, a Titanic, vagy a Holnap határa. Rendkívül keresett színész volt, összesen 65 filmben szerepelt. Utolsó filmjét, A kör-t már halála után mutatták be.

Jami Gertz: Arany Málna jelölést kapott a Twisterért

Jami Gertz Dr. Melissa Reeves-t, Bill Harding új kedvesét játszotta a Twisterben. A magyar nézők leginkább a Vészhelyzetből, vagy az Ali McBeal-ből emlékezhetnek rá, a chicago-i születésű színésznő jelenleg 58 éves, viszonylag kevés szerepet kapott az utóbbi években.

Cary Elwes: A Fűrésztől a Stranger Things-ig

A Dr. Jonas Miller-t játszó színész filmjeinek listája szinte végtelen. Bár a Twister-ben nem főszerepet játszott, sőt, főszerepből sem jutott túl sok neki, olyan alkotásokban láthattunk, mint a Fűrész, a Nagy durranás, vagy a sorozatok közül az X-akták és a Stranger Things.

A tornádós filmek rajongói már most dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen az amerikai mozikban a napokban mutatták be a Twisters- Végzetes vihar című filmet, ami továbbviszi a gondolatot, hogy meg kell zabolázni a pusztító forgószeleket. Érdekesség, hogy a filmben szerepel Bill Paxton fia, James Paxton, aki apjára emlékezik a szerepével.

Az alábbi videóban megnézheted a film eredeti előzetesét.