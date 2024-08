Alien Romulus premier előtt: tíz dolog, amit nem tudtál a xenomorfok univerzumáról

Tojások. Tojások vannak mindenütt....

Úgy tűnik, a horrornak is van határa. Az Alien egyik legemlékezetesebb jelenete a tojásból előbújó arctámadó, amely először megfertőzi Kane-t. Az eredeti forgatókönyvben azonban ez a jelenet sokkal brutálisabb volt: az arctámadó nem csak a gazdatest száján keresztül jutott volna be, hanem erőszakosan szétrobbantotta volna az áldozat koponyáját. A stúdió azonban túl véresnek találta ezt a verziót, így Ridley Scott finomított rajta, hogy a film besorolása lehetővé tegye a mozikba kerülést.

Spontán reakciók: undor és rettegés a forgatáson

Az egyik legikonikusabb és legfélelmetesebb jelenet, amikor a xenomorf embrió áttör a fertőzött gazdatest mellkasán, egy olyan jelenet volt, amely a stábtagok és a színészek nagy részét is megdöbbentette. A rendező, Ridley Scott szándékosan nem árulta el a színészeknek a jelenet részleteit, hogy azok reakciói valódiak legyenek. A kamerák rögzítették a színészek undorát, amikor az "idegen" átszakította Kane mellkasát - ettől lett a jelenet olyan hiteles és hatásos. Ráadásul a film egyes jeleneteiben állati belsőségeket használtak, amitől a szereplőknek tényleg kiült az undor az arcára.

Xenomorf- a tökéletes organizmus

A film készítőinek egyik célja az volt, hogy a xenomorfokat "tökéletes organizmusokként" ábrázolják, akik nemcsak fizikailag, hanem biológiailag is elképesztően hatékonyak. Az idegenek savas vére, amely minden anyagot képes átégetni, nemcsak egyfajta védelmi mechanizmus, hanem egy olyan eleme is a lényeknek, amely tovább fokozza azok erejét. Az ötlet, hogy a lények ilyen radikálisan eltérnek a földi életformáktól, különleges kihívást jelentett a film készítőinek, akiknek ezt a koncepciót vizuálisan is meg kellett valósítaniuk. A xenomorfok folyamatosan folyó nyálát például egy orvosi kenőanyagból állították elő, a csúszós anyagot nagy mennyiségben használták a drámai hatás eléréséhez.

Ellen Ripley- az alienkirálynő is borotválkozhatna

A megszállott rajongók figyelmét semmi sem kerüli el. Azonnal kiszúrták például azt, hogy Ellen Ripley nem irtja a bozótot. A kisnadrágból kikandikáló szőrszálak még az űrben is cikinek számítanak. Viszont az űrhajó falára rögíztett wc-deszka mindenki szerint nagy tapsot érdemelt.