A Darren Star által készített Emily Párizsban sorozat számos párhuzamot mutat az alkotó korábbi ikonikus művével, a Szex és New Yorkkal. A divat, a nagyvárosi életstílus és a romantikus bonyodalmak itt is központi szerepet kapnak. Azonban ebben az évadban a sorozat egy újabb lapot vesz elő elődjéből, és a divatvilágban tapasztalható szexuális zaklatással is foglalkozik.

Emily Párizsban: A szexuális zaklatás megjelenése a divatvilágban

Már jóval az Emily Párizsban és a MeToo mozgalom előtt, a Szex és New York főszereplője, Carrie Bradshaw, szexuális zaklatás áldozata lett a Vogue irodájában. A 2002-ben bemutatott negyedik évad egyik epizódjában Carrie egy mentorának számító férfi zaklatásának célpontjává válik, amikor az illető félreérthetetlen helyzetbe hozza őt az irodában. Bár akkor még nem létezett a MeToo mozgalom, ez az eset visszhangozni kezd a Emily Párizsban negyedik évadában is, amely most először mer mélyebbre ásni a divatvilág sötétebb oldalán.

Valóság és fikció

Az elmúlt években számos dokumentumfilm mutatott rá a divatiparban tapasztalható szexuális zaklatás és visszaélések súlyos problémáira. Olyan alkotások, mint a Scouting for Girls, a Victoria’s Secret: Angels & Demons vagy a White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch bizonyították, hogy ez a jelenség mennyire mélyen gyökerezik az iparban. Mégis, a mainstream fikciós alkotásokban meglepően kevés figyelmet kapott ez a téma – egészen mostanáig.

Az Emily Párizsban legújabb évada már nem csupán a francia divatvilág csillogását és bohém életstílusát mutatja be, hanem azt is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük azoknak, akik ebben a világban dolgoznak. A sorozat főszereplője, Emily Cooper (Lily Collins), egy chicagói marketingcégtől érkezik Párizsba, ahol hamar rájön, hogy a divatipar nemcsak a stílusról és a csillogásról szól, hanem komoly kihívásokkal és erkölcsi kérdésekkel is szembesül.

Mi a divatvilág valósága?

Az elmúlt években számos divatszakember, köztük Mihalik Enikő topmodell is nyilatkozott arról, hogy a divatvilágban milyen gyakran előfordulnak zaklatási esetek. Bár Mihalik szerencsére elkerülte a legkeményebb helyzeteket, volt része olyan méltatlan szituációkban, amelyeket ma már határesetnek tart. Sajnos a divatipar "Harvey Weinsteinjei", mint például Gérald Marie vagy Alexander Wang, továbbra is problémát jelentenek, és a MeToo mozgalom csak részben volt képes változásokat elérni ezen a területen.