Ben Affleck csak játszotta az ártatlant? Meglepő információk kerültek napvilágra

A The Greatest Love Story Never Told című dokumentumfilm Ben Affleck és Jennifer Lopez szerelméről szól, na meg arról, hogyan készítette el az énekesnő a kapcsolatuk előtt is adózó musicalt. Eddig mindenki úgy tudta, hogy ez az énekesnő projektje volt, de kiderült, hogy Ben Afflecknek is volt irányítása az események fölött.

Ben Affleck részt vett a dokumentumfilm készítésében

Ben Affleck volt a „hajtóerő" Jennifer Lopez házasságukról szóló dokumentumfilmje mögött, a források szerint. Több bennfentes is elmondta, hogy az 52 éves Affleck részt vett a Prime Video dokumentumfilmjének, a The Greatest Love Story Never Toldnak a kreatív folyamatában, amely februárban jelent meg Lopez This Is Me...Now című projektjével együtt: „[Affleck] nagyon is támogatta [a projektet], és ő volt a mozgatórugója annak, hogy [Lopez] megcsinálja a filmet és az albumot, majd

ragaszkodott a dokumentumfilmhez, amiben viszont úgy tűnt fel, mint aki hezitál, és szinte meglepődik

- teszi hozzá a forrás, „de ez egy hamis narratíva." Egy másik forrás azt mondja: „A dokumentumfilm Ben ötlete volt a cége, az Artists Equity számára." Egy másik forrás szerint „A dokumentumfilm Ben ötlete volt. Jennifer csapata nem akarta megcsinálni, mivel ő az albumra és az Amazon eredeti videós projektjére koncentrált."

Az első forrás azt is elárulta, hogy bár olyan hírek keringtek, hogy Ben Affleck kényelmetlenül érezte magát a házasságukról szóló film miatt, és amiatt, hogy a dokumentumfilm mennyi figyelmet irányított az 55 éves Lopezzel való kapcsolatára, a színész nagyban részt vett a film szerkesztésében. „Nagyon is támogatta [Lopezt] a film és az albuma elkészítésében" - magyarázza a forrás. „Minden lépésnél tudta, hogy Jennnifer mit csinál." A forrás hozzáteszi: „Imádta a filmet és az albumot, de ha megnézzük a dokut, úgy tűnik, mintha meglepődött volna rajta, és mintha nem erre szerződött volna. Eljátszotta az átlagos fickó szerepét, és közben a háttérben ő volt az egész motorja. Határozottan átvette az irányítást a rendezőtől, hogy az a narratíva jelenhessen meg, amit ő akart" - mondja a forrás. „Zavaró [mert] annyira benne volt és annyira büszke volt Jenniferre... de a dokuban úgy tűnik, mintha meg lenne lepve. 'Egy albumot készítesz a mi [kapcsolatunkról]?' "