Jennifer Lopez végigtáncolta Ben Affleck születésnapjának éjszakáját - Egyedül tombolt Bruno Mars koncertjén

A házassági válságának kellős közepén az 55 éves Jennifer Lopez Bruno Mars „Marry Me” című slágerére tombolt. (Egészen véletlenül az énekesnőnek is van egy ilyen című száma, és filmje is.) Az X-en egy Bennifer rajongói fiók tette közzé a videót a bulizó énekesnőről. Lopezt a színfalak mögött is látták, mielőtt Mars elkezdte volna a koncertet, és Ashton Kutcherrel is váltott pár szívélyes szót.

Ashton Kutcher és Jennifer Lopez Bruno Mars koncertje előtt

Forrás: Getty Images for Intuit Dome

Jennifer Lopez at Bruno Mars’ concert in Los Angeles tonight. pic.twitter.com/USWKzcWmbv — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 16, 2024

Jennifer Lopez felköszönthette férjét

Az énekesnő valószínűleg felköszöntötte férjét, ugyanis lefotózták, amint bemegy Affleck bérelt házába, majd elhagyja azt. A héten ez már a második alkalom volt, hogy a férje rezidenciáján látták, miután hónapok óta nem találkoztak. Augusztus 12-én is volt nála, öt órán keresztül tartózkodott a lakásban.

Annak ellenére, hogy az elmúlt napokban többször is találkoztak, a válásuk még mindig folyamatban van. Sajtóértesülések szerint a dokumentumokat már véglegesítették, de még nem adták be.

Jennifer Lopez a nyár nagy részét utazással töltötte, Európában és Hamptonsban is járt, ezzel szemben Affleck a munkájára koncentrált.

Úgy tudni, a színésznek nem ez volt élete legjobb nyara, de annak ellenére jól van, hogy a nyilvánosság minden nap a válásával foglalkozik.