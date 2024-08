Letartóztattások történtek Matthew Perry halálával kapcsolatban

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt korábban, Charlie Sheen volt feleségét többször is kihallgatták a rendőrök Matthew Perry halálával kapcsolatban. Brooke Mueller az elvonón ismerkedett meg a Jóbarátok színészével. A rendőrök házkutatást is tartottak a nőnél, akkor nem bilincselték meg és nem tartóztatták le, de lefoglalták a telefonját és a számítógépét. Egyelőre nem tudni, hogy a letartóztatott személyek között van-e Mueller.