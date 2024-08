Nicole Kidman férje elszakadt a családjától, mindezt a semmiért: sajnálatos fejlemény - VIDEÓ

Keith Urban és zenekara a hétvégén a kanadai Alberta állambeli Camrose-ban megrendezett Big Valley Jamboree country zenei fesztivál egyik fő előadójaként léptek volna fel. Azonban néhány órával a koncert kezdete előtt a rendezvény szervezői kénytelenek voltak lemondani a show-t a várható viharos időjárás miatt. Nicole Kidman férje azonban nem akarta cserben hagyni a rajongókat, így meglepő döntésre szánta el magát a zenekarával.

Nicole Kidman férje meglepte a rajongókat

A fesztivál szervezői által kiadott közleményben ez állt: "A közeledő viharos időjárás miatt az eseményt további értesítésig elhalasztjuk. Kérjük, nyugodtan haladjanak a legközelebbi kijárathoz, és menjenek a Marketplace Tradeshow épületébe vagy a Cook County Saloonba."

Azonban egy órával később újabb közlemény jelent meg: "Az extrém időjárási körülmények miatt az eseménynaptár további programjai elmaradnak" - ami a fesztivál végét jelentette. "Várjuk, hogy 2025-ben újra találkozzunk mindenkivel." A rajongók csalódottak voltak a hírek hallatán, sokan visszatérítést kértek a jegyeikre.

Nicole Kidman férje azonban nagyszerű meglepetéssel szolgált saját követőinek. Bár nem tudott személyesen jelen lenni és játszani a rajongóknak, nem sokkal a koncert lemondása után Instagram Live-on keresztül játszott néhány dalt a zenekarával a turnébuszban.

"Nagyon csalódottak vagyunk, hogy az extrém időjárás miatt a szervezőknek le kellett mondani a koncertet…" - magyarázta, majd folytatta:

"Mindannyian a buszban vagyunk a színpad mögött, és játszani akartunk nektek!"

A rajongók örömmel látták, hogy a zenész jókedvű maradt és játszott nekik: "Tisztelet!! Ez az, amit egy fantasztikus művész tesz – szívét és lelkét adja a színpadon és a színfalak mögött is."

Nicole Kidman gyönyörű lányaival és férjével élvezi a párizsi olimpiát

A párizsi olimpián több fotó is készült Nicole Kidman családjáról, ugyanis mindannyian együtt utaztak a játékokra, hogy szurkolhassanak a versenyzőknek. És ha már a divat fővárosában vannak, nem hagytak ki egyéb rendezvényeket sem, vagyis úgy tűnik, meglehetősen jól mulatnak. A 16 éves Sunday Rose és a 13 éves Faith Margaret élete nem hasonlít a velük egykorú tinikére, de édesapjukéra annál inkább. Keith Urban népszerű countryénekes ugyanis elárulta, amikor ő volt fiatal, szintén rengeteget utaztak a családjával. „Gyerekkoromban a családunk sokat költözött. Számomra a 'szülőváros' mindig is inkább a családomat jelentette, és egy helyet, ami bennem van - valahol, ahol megtalálom a középpontomat” - írta Keith az Instagramon Keith egy fiatalkori fotója mellé, amivel új kislemezét, a Heart Like A Hometownt népszerűsíti.