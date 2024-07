Pamela Anderson bevallotta: egy 80 éves férfival volt élete legforróbb kalandja

Pamela Anderson, aBaywatch egykori szexikonja július 1-jén ünnepli 57. születésnapját. Az egykor a botoxtól eltorzult arcú színésznő mára már büszkén és bátran vállalja az öregedés jeleit. Olyannyira, hogy a vörös szőnyegen rendszerint meztelen sminkben vagy éppen smink nélkül jelenik meg.

Pamela Anderson 57 éves lett

Forrás: FilmMagic

Pamela Anderson, izgalmas szerelmi élete

Love, Pamela című életrajzi memoárjában igen viharos szerelmi életéről vall a születésnapos színésznő. Tommy Lee-vel történt gyors és a későbbiekben is viharos házassága nem ismeretlen a rajongói körében. Pamela Anderson és a Mötley Crue dobosa alig néhány órás ismeretség után házasodott össze. A két világsztár között csak úgy izzott a levegő. Az egykori szexszimbólum még azt is elmesélte, hogy akkor is egymásnak estek Tommy-val, amikor petefészek ciszta miatt egy kórházi ágyon feküdt, infúzióval a karjában. Az egész házasságukra ez a túlfűtöttség volt a jellemző, kapcsolatuknak pedig egy kiszivárgott szexvideó vetett végleg véget a sok csiki-csuki szakítás után.

Ki hinné azonban, hogy Pamela Anderson mégsem egykori férjével, Tommy Lee-vel élte át élete legforróbb és legerotikusabb kalandját, hanem egy 80 éves, idős férfival?

Pamela elmesélte, hogy a húszas éveiben járt, amikor Buenos Aires szívében találkozott egy 80 éves férfival, akivel tangózni kezdett. A mai napig nagy hatással van rá az élmény, ugyanis elmondása szerint soha korábban és azóta sem találkozott hozzá hasonló igazi férfival, aki ilyen határozottan, mégis gyengéden bánt vele.

„Megváltoztatott engem, és soha nem felejtettem el”— emlékezett vissza Pamela Anderson az érzéki élményre.