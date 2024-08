Alkohol- és gyógyszerfüggősége tette tönkre a világsztár életét: Richard Burton 40 éve nincs közöttünk

Richard Burton egy dél-walesi bányászcsalád tizenkettedik gyermekeként született Pontrhydyfenben 1925. november 10-én, Richard Walter Jenkins néven. A szegény, kiválóan tanuló fiút leginkább a sport érdekelte, különösen remek rögbi játékos volt. Egyszer azt nyilatkozta: "Sokkal inkább játszottam volna Wales színeiben a Cardiff Arms Park csapatában, mint Hamletet az Old Vic-ben."

40 éve halt meg Richard Burton

Richard Burton a látáshibája miatt nem lehetett pilóta

Az iskolát azonban tizenhat évesen abba kellett hagynia. A második világháború alatt a légierőnél szolgált, de látáshibája miatt nem lehetett pilóta. Itt vette pártfogásába parancsnoka, egykori angoltanára Philip Burton, aki örökbe fogadta, és rábeszélte, hogy fejezze be iskolai tanulmányait. Oxfordi ösztöndíjat szerzett neki, és meggyőzte, hogy feltűnően szép bariton hangját színészként kamatoztassa. 1947-ben szerelt le, ezután a West End színházaiban szerepelt. Első filmjének forgatásán beleszeretett partnerébe, Sybil Williamsbe, akit feleségül is vett. (Egyik lányuk, Kate Burton szintén színész.) 1952-ben Hollywoodba szerződött, a következő évtől a híres londoni Old Vic társulat tagja lett, Shakespeare-szerepek egész sorát játszotta, többek között a Hamletet is.

Hamar jött az első Oscar-jelölés

Már első hollywoodi filmjéért Oscarra jelölték, az 1952-es My Cousin Rachel című romantikus alkotásban Olivia de Havilland volt a partnere, majd 1953-ban újra nominálást kapott A palást című bibliai tárgyú film főszerepéért. Három évvel később Nagy Sándor makedón király ruháját vette magára a filmvásznon. 1958-ban a John Osborne drámájából Tony Richardson rendezésében készült Dühöngő ifjúságot a kritika némi fanyalgással fogadta, ő viszont pályája egyik legjobb alakításának tartotta Jimmy Porter megformálását.

A nagy szerelem: Liz Taylor

Életének fordulópontja a Kleopátra (1963) című film volt, amelyben Marcus Antonius római hadvezért formálta meg. Minden idők egyik legköltségesebb és leghosszabb ideig (több mint három évig) készülő szuperprodukciója soha nem hozta vissza a ráköltött pénzt, bár a producerek legalább a reklámköltségen takarékoskodhattak: a két főszereplő, Burton és Liz Taylor között a forgatás során szövődött románcról minden újság címlapon számolt be. Kapcsolatuk két házasságot és két válást élt meg 1964 és 1976 között. A se veled, se nélküled időnként botrányba csapó hullámai állandó témát szolgáltattak a bulvárlapoknak.