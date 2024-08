Ryan Gosling és Eva Mendes együtt a párizsi olimpián: a gyerekeiket is megmutatták

A híresen zárkózott pár a reflektorfénytől távolt élik magánéletüket, és a lányaikat sem mutogatják sem a magazinok hasábjain, sem a közösségi médiában, ahogy hivatalos eseményeken sem jelennek meg sem kettesben, sem a gyerekeikkel. Ám úgy tűnik, a 2024-es párizsi olimpia úgy tűnik, kivételes alkalom a család életében: Ryan Gosling és Eva Mendes, valamint lányaik, a kilencéves Esmeralda Amada és a nyolcéves Amada Lee együtt szurkoltak a lelátón.

Ryan Gosling és Eva Mendes 10 év után újra együtt mutatkozott a párizsi olimpián, ahova lányaikat is magukkal vitték

Forrás: AFP/AFP or licensors

Ryan Gosling kivételt tett, és családjával együtt jelent meg a párizsi olimpián

Augusztus 4-én, vasárnap az Eva Mendes-Ryan Gosling páros Párizsban, a Bercy Arénában megrendezett női felemás korlát döntőjén a lányaival együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. Ez volt az első alkalom, hogy megmutatták gyerekeiket, és a 2012-es Torontói Nemzetközi Filmfesztivál óta szintén az első alkalom, hogy kettejüket együtt fotózták le, ami azért nagy szó, mert ők ketten mindig is távol tartották kapcsolatukat a nyilvánosságtól. Még az Oscar-gálán sem jelentek meg együtt, pedig a rajongók akkor azt remélték, hogy Mendes ott lesz, hogy támogassa párját, akit Ken szerepéért jelöltek a díjra, ám Eva kijelentette, hogy ez egy olyan határ, amelyhez szilárdan ragaszkodnak. Amikor egy rajongója azt írta, soha nem adja fel a reményt, hogy egyszer újra láthatja őket együtt, Mendes megköszönte, hogy ennyire kedveli őket, de azt is elmondta, ők soha nem jelenne meg ezeken az eseményeken együtt, soha nem is fognak, ez mindössze egyszer történt meg, de többé biztosan nem fordul majd elő.

Ryan Gosling és Eva Mendes két lányukkal egy csendes dél-kaliforniai kisvárosban él, távol a nyilvánosságtól. Ryan Gosling korábban egy interjúban azt nyilatkozta, hogy igyekszik évente csak egy filmet forgatni, és a család ilyenkor legtöbbször vele együtt költözik a forgatás helyszínére.