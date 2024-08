Selena Gomez végre révbe ért? Eljegyzéséről pletykálnak, nem alaptalanul

Selena Gomez, a zenei világ egyik legkedveltebb sztárja, sikeres szakmai életéhez azonban eddig nem társult hasonlóan sikeres magánélet. Eddigi kapcsolatai, köztük a Justin Bieberrel és The Weeknddel való viszonyai mind nagy médiafigyelmet kaptak, de sajnos végül csalódásokba torkolltak. A rajongók most reménykednek, hogy a híres énekesnő végre megtalálta az igazit, és boldogságra lelhet valaki mellett, aki valóban megérdemli őt. Ezért is szorítanak azért, hogy a sejtésük, mi szerint az énekesnőt eljegyezte jelenlegi párja, igaz legyen.

Selena Gomezt eljegyezhette párja, Benny Blanco

Forrás: Getty Images

Selena Gomez végre megtalálta a boldogságot? Eljegyezhették az énekesnőt

Selena Gomez neve az évek során többször is a címlapokra került romantikus kapcsolatai révén. A világhírű énekesnő és színésznő sokáig volt együtt Justin Bieberrel, kapcsolatuk azonban hullámvölgyekkel és szakításokkal volt tele, mire végül végleg véget ért. A média és a rajongók részletesen követték kapcsolatukat, és sokan remélték, hogy ők ketten egyszer mégiscsak egymás mellett kötnek ki. Azonban Bieber feleségül vette Hailey Baldwint - akivel már első közös gyereküket várják -, Selena pedig új útra lépett, próbálva túllépni a múltbéli sérelmeken.

Ezután következett egy rövidebb, de ugyancsak intenzív kapcsolat The Weeknddel, amely szintén nagy médiafigyelmet kapott. Bár eleinte úgy tűnt, hogy Selena és The Weeknd tökéletes párt alkotnak, végül ez a kapcsolat is zátonyra futott. Az énekesnő nyíltan beszélt a szakítás utáni nehézségekről, és arról, hogy mennyire megviselte őt az érzelmi hullámvasút.

Selena Gomez szerelmi élete ezután elcsendesedett, most azonban azért szorítanak a rajongói, hogy a jelenlegi kapcsolata sikeresebb legyen, mint az előzőek. A színésznő Benny Blanco zenei producerrel alkot egy párt, aki többek között olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint Ed Sheeran és Justin Bieber, nemcsak szakmai sikereiről ismert, hanem arról is, hogy kiváló kapcsolatot ápol az általa támogatott művészekkel. A kapcsolatukra vonatkozó pletykák szerint Blancóval Selena végre megtalálhatta azt a férfit, aki mellett igazán boldog lehet.