Jessica Biel megmutatta ritkán látott fiát: így néz ki most a 9 éves Silas Timberlake

A Hetedik mennyország című kultikus sorozat egykori szereplője, Jessica Biel 9 éves fiával jelent meg a US Open teniszbajnokság negyedik napján Queensben, New Yorkban. Férje, Justin Timberlake most nem kísérte el. Anya és fia Karolina Muchova és Naomi Osaka meccsét nézték meg. A 42 éves színésznő és Silas egymás mellett ültek a lelátón, nagyon jó hangulatban voltak, beszélgettek és nevetgéltek végig a játék alatt.

Jessica Biel és Justin Timberlake fia, Silas 9 éves

Forrás: Getty Images

Jessica Biel a tőle megszokott módon nagyon elegáns volt, krémszínű kosztümöt viselt, fehér inggel és krémszínű csizmával. Silas szintén csinosan öltözött az alkalomra, és egy zöld-kék csíkos Ralph Lauren galléros inget viselt khaki nadrággal és kék tornacipővel.

Jessica Biel és Justin Timberlake csak nagyon ritkán mutatják meg gyerekeiket

Forrás: Getty Images

Biel és férje már korábban is gyakori vendégek voltak a US Openen, és úgy tűnik, elérkezettnek látták az időt, hogy Silast is bevezessék a tenisz rejtelmeibe. Második gyermekük, a 4 éves Phineast valószínűleg még nem kötötte volna le a meccs.

Jusitj Timberlake és Jessica Biel gyerekeit csak ritkán láthatjuk

Biel és a 43 éves Timberlake gyakran hangoztatták, hogy távol akarják tartani fiaikat a reflektorfénytől.

„A nyugati parton a paparazzók biztosan elkapnak minket. Ezért nem élünk már ott, hogy megpróbáljunk egy kis normalitást teremteni” - mondta korábban a színésznő. Hozzátette, már várja, hogy a gyerekei felnőjenek, és maguk döntsék el, akarnak-e szerepelni.

Timberlake csak nagyon ritkán beszél a gyerekeiről, de nemrég egy apák napi posztban áradozott róluk:

„A két legnagyobb ajándékom. Minden nap többet tanulok magamról, annak köszönhetően, hogy engem választottatok apátoknak. Mindig ott leszek mellettetek, a csúcson és a hullámvölgyekben is, hogy felemeljelek titeket, és megmutassam, milyen sokra vihetitek az életben, és hogy felemellek benneteket, ha elestek” - írta a zenész a közös fotóhoz, amelyen a fiait öleli.

Ez is érdekelhet: