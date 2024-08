Íme a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál legnagyobb sztárjai

Izgalmas eseményeknek lehetnek tanúi, akik ott lehetnek a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Nemcsak a beharangozott és várva várt filmek listája tölti el várakozással a mozirajongókat, hanem azok a hírek is, amelyek szerint Brad Pitt és Angelina Jolie is ott lesz a nemzetközi filmmustrán. A rajongók mellett a sztárok is imádják az évről évre augusztus végén megrendezett rangos olaszországi filmszemlét, amelyen kiosztják a legjobbnak járó Arany Oroszlán-díjat. Idén a nagy esélyesek között van a Beetlejuice Beetlejuice is.

A Beetlejuice Beetlejuice nyitotta meg a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a világ első filmfesztiváljaként írta be a nevét a történelembe

1932-ben rendezték meg először a Velencei Nemzetközi Filmfesztivált, az Arany Oroszlán-díjat pedig 1952-ben adták át legelőször. Idén is rengeteg film versenyez a rangos elismerésért, ám még jó pár napra telik el addig, amíg kiderül, hogy a francia mozilegenda, Isabella Huppert vezette zsűri, amelynek tagja Reisz Gábor filmrendező is, idén kinek adja át az elismeréssel járó szobrot.

Az Arany Oroszlán-díjért idén 21 alkotás verseng. Pedro Almodóvar első angol nyelvű filmje, a The Room Next Door című dráma, Pablo Larraín Maria Callas életét feldolgozó életrajzi drámáj, Angelina Jolie főszereplésével, Luca Guadagnino Queer című filmje Daniel Craiggel a főszerepben, Todd Phillips Joker: Kétszemélyes téboly című pszichothrillerje, amelynek főszereplője Joaquin Phoenix és Lady Gaga, valamint Brady Corbet Budapesten forgatott mozija, a The Brutalist.

Így indított tegnap a filmszemle

Az eseményre számos hírességet várnak, ott lesz Geroge Clooney és Brad Pitt is, akik Jon Watts versenyen kívül bemutatott thrillerében, a Két magányos farkas című filmben szerepelnek, és érkezik Angelina Jolie is a már említett Callas-film kapcsán. Hogy Jolie és Pitt találkozik-e, nem tudni, hogy a szándék erre egyikükben sincs meg, az viszont szinte biztos. További bemutatók idején feltűnik majd a Lidón Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, és Adrien Brody, de ott lesz Guy Pearce és Felicity Jones is, valamint a Babygirl két világsztárja, Nicole Kidman és Antonio Banderas.