Korábban a Netflix bejelentette, hogy a Virgin River című népszerű sorozat csak 2025-ben tér vissza, de a színésznő a napokban a közösségi oldalán erősítette meg a hírt: még idén láthatják a rajongók a hatodik évadot.

Hamarosan érkezik a Virgin River 6. évada

A 42 éves színésznő a Virgin River sorozat rajongóihoz fordult: „Kíváncsi vagyok. Tudom, hogy bejelentették, hogy a 6. évad már idén, 2024-ben fog megjelenni, míg korábban azt hittük, hogy 2025-ben kerül adásba. Szerintetek melyik hónapban lesz a premier?” Később egy másik videóban Alexandra tovább fokozta az izgalmakat a közelgő évaddal kapcsolatban, amelyet a rajongók szerinte „nagyon fognak élvezni". „Köszönöm az összes tippet arra vonatkozóan, hogy mikor jön ki a Virgin River 6. évada” – mondta a This Is Us színésznője. „Én pontosan tudom a dátumot, de természetesen nem árulhatom el"

„Nagyszerű évad lesz. Szerintem nagyon fogjátok élvezni”

Alexandra arról is beszélt, milyen volt a 6. évad forgatása. „Intenzív volt. Nem feltétlenül a tartalom miatt, inkább maga a forgatás volt megerőltető. Sok helyszínen voltunk” – tette hozzá titokzatosan. A színésznő legutóbbi posztja nem sokkal azután érkezett, hogy Ted Sarandos, a Netflix vezérigazgatója bejelentette, hogy a 6. évad még az év vége előtt elérhető lesz.

Mire számíthatnak a rajongók a 6. évadban?

Az új epizódok néhány hónappal az 5. évad ünnepi epizódjainak eseményei után játszódnak, amelyek során Mel rájön ki a biológiai apja: egy Everett Reid nevű férfi, aki mindvégig Virgin Riverben élt. A showrunner, Patrick Sean Smith szerint a közelgő évadban többet is megtudhatunk erről a történetszálról. „A szezon nagy új rejtélyes karaktere Mel biológiai apja, Everett Reid, aki egy régi titkot cipel magával” – mondta Smith. Mel és Jack folytatják majd útjukat a szülőség felé, miközben Lilly farmját álomotthonukká alakítják.

