12 perces álló ovációval ünnepelték Adrien Brodyt új filmjének bemutatóján - VIDEÓ

Az Oscar-díjas Adrien Brody főszereplésével készült új film lenyűgözte a velencei filmfesztivál közönségét. A brutalistát óriási szeretettel fogadták: a vetítés után 12 percig állva tapsolt mindenki. Adrient ez nagyon meghatotta, a szemeit törölgette, és többször is az kezébe temette arcát. A tapsot többször is próbálta a rendezőre, Brady Corbet-re és a színésztársaira irányítani, de a reflektorfény folyamatosan visszahullott rá. Az ünneplés addig tartott, ameddig a biztonságiak ki nem kísérték. A brutalista című filmben Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé és Alessandro Nivola is szerepel.

Adrien Brody A brutalista bemutatóján Velencében

Forrás: Getty Images

A filmfesztiválon jelen lévő kritikusok az év egyik legjobb filmjének nevezték A brutalistát. Sokan azt is mondták, hogy Adrien Brody pályafutása legnagyobb alakítását nyújtotta, amiért jövőre akár a legjobb színésznek járó Oscar-díjat is megkaphatja - ahogy korábban a Zongoristáért is.

Miről szól Adrien Brody új filmje, A brutalista?

A hivatalos szinopszis szerint A brutalista a magyar származású zsidó építész, Tóth László útját mutatja be, aki 1947-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrál. A három és fél órás dráma közel négy évtizeden át követi Brody karakterét, aki Amerikába érve egy gazdag, de forrófejű embernek kezd dolgozni. A férfi egy ambiciózus közösségi központot akar építeni, és segít Lászlónak újraegyesülni beteg feleségével (Felicity Jones). Egy végzetes incidens azonban mindannyiuk életét örökre megváltoztatja.

A film szokatlanul hosszú, ami miatt eleinte kritizálták. A rendező, Brady Corben azonban helyretette a fanyalgókat:

„Ez a film mindent megtesz, amire azt mondják, hogy nem szabad” - mondta a rendező A brutalista sajtótájékoztatóján. „Szerintem elég buta dolog a játékidőről beszélgetni, mert ez olyan, mintha egy könyvet kritizálnánk azért, mert 100 oldal helyett 700 oldalas."

A Velencei Filmfesztivál augusztus 28-án indult és szeptember 7-én zárul.