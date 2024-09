Érkezik a Black Mirror 7. évada: már azt is tudni lehet, hogy mikor

Jó hír a sorozat rajongóinak, a Netflix bejelentette a Black Mirror hetedik évadát és a megjelenés időpontját is.

Hamarosan jön a Black Mirror 7. évada

Forrás: Shutterstock

Jön a Black Mirror 7. évada

A Netflix az X-en tette közzé, mikorra várható a streaming-platformon a következő felirattal: „Black Mirror S7 – 2025. #GeekedWeek”. A Geeked Weeken bejelentik a Squid Game, az Arcane, az One Piece visszatérésének időpontját is. A Black Mirror (A fekete tükör) korunk talán egyik legfontosabb sorozata, mely az információs társadalom és a technológiai fejlődés veszélyeit mutatják be egy-egy disztópikus történetben. Minden rész eltérő szereplőgárdával rendelkezik, sőt, eltérő valóságokban játszódnak. A Black Mirror a fekete kijelzőkre utal, amelyeken váratlanul visszatükröződik az ember arca miután kikapcsolja azokat. A happy endet felejtsük el, ez kőkemény társadalomkritika...