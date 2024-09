Harmadszorra is megnősült Boris Becker: 23 évvel fiatalabb párja három ruhát viselt a nagy napon

Boris Becker immáron felesége, Lilian de Carvalho Monteiró három ruhát viselt a nagy napon, a kreációkkal pedig egyenesen lenyűgözte a vendégsereget. Az egykori teniszező nagyon örül, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket 33 éves szerelmével.

Boris Becker és 23 évvel fiatalabb kedves összeházasodott

Forrás: Getty Images

Harmadszorra is megnősült Boris Becker

Mindenki sírt, köztük én is… a helyszín, ahol a ceremóniát tartottuk, azt hiszem, az egyik legkülönlegesebb hely, ahol életemben jártam – és hidd el, nagyon sok gyönyörű helyen jártam

– mondta Boris Becker a Hello! Magazinnak. Az egykori teniszcsillag egy krémszínű szmokingban mondta ki az igent, szerelme három fehér ruhát is viselt az este folyamán, egyiket régi iskolai barátja, Andra Ravieli tervező keltette életre számára. A nagy napról készült képeket ide kattintva nézheted meg. Az esküvőn ott volt Becker két fia, Noah és Elias is.

Becker azt mondja, már most csodás a házasélet, és hogy az esküvő fénypontja számára az volt, hogy Liliant végre a feleségének nevezhette. Nászútra csak a karácsonyi időszakban indulnak, jelenleg mindketten túl elfoglaltak.

Boris Beckernek ez a harmadik házassága: 1993 és 2001 között Barbara Becker volt a felesége. Közös fiaik Noah (30) és Elias Becker (25). 2009-ben vette feleségül Lilly Beckert (48), kapcsolatukból született meg a teniszező harmadik fia, Amadeus (14). Beckernek van egy lánya is, Anna Ermakova (24), aki házasságon kívül született az orosz-brit modelltől, Angela Ermakovától (56).