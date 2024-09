Kiderült, milyen hatalmas Demi Moore vagyona és azt is tudni, a nagy részét hogy szerezte

Demi Moore karrierje újra szárnyal, köszönhetően a Feud: Capote vs The Swans című filmben nyújtott alakításának és a The Substance című szeptember 20-án a mozikba kerülő új filmjének. Az utóbbi kapcsán - amely egy idősödő színésznőről szól, aki egy olyan injekciót kap, amellyel az maga legtökéletesebb fiatali kori énje lehet újra - Moore egy interjúban vallott arról, milyen megélni az öregedést filmcsillagként, beszélt a sikereiről és mélypontjairól is. A beszélgetés kapcsán sokan voltak kíváncsiak arra, mennyi pénze is van a színésznőnek.

Forrás: Getty Images

Mennyi Demi Moore nettó vagyona?

A celebritynetworth.com szerint Demi nettó vagyona hatalmas: 200 millió dollár. Ez egyrészt Moore színésznői és produceri munkájának a gyümölcse, de sokat keresett az ingatlanain is. (Demi Moore lányai, Scout és Tallulah 3 millió dolláros nettó vagyonnal rendelkeznek, míg a legidősebb Rumernek 4 millió dollárja van.)