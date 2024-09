Drew Barrymore ájultra itta magát: még mindig szégyelli

Drew Barrymore mindig őszíntén vallott arról, hogy életének több sötét időszaka is volt. Gyereksztárként nagyon hamar csöppent bele a hollywoodi bulikba, és akkoriban nem tartott mértéket. Habár mára már tiszta, még mindig szégyelli azt az időszakát, amikor ájultra itta magát.

Drew Barrymore sokáig volt függő

Forrás: Getty Images

Drew Barrymore ájultra itta magát

Drew Barrymore nagyon korán megismerkedett az alkohollal, már a 10. születésnapját is azzal ünnepelte egy New York-i bárban, de akkorra már évek óta járt különböző klubokba. Az akoholt később a kábítószerek követték, 12 éves korára drogfüggő lett. „Gyerekkoromban sokszor kívántam, hogy valaki nemet mondjon nekem. Annyira szerettem volna állandóan lázadni, és ez azért volt, mert nem voltak korlátjaim. Túl sok mindenhez volt hozzáférésem, és végül a nemet mondás valóban kihívássá vált. Nem akartam elfogadni, mert már fiatal koromban annyi autonómiám volt, hogy egyszerűen nem tudtam elfogadni semmiféle tekintélyt, és emiatt végül két évre egy intézetben kötöttem ki” - vallotta be Drew Barrymore, aki most a saját beszélgetős műsorában elevenítette fel élete ezen sötét időszakait Zoë Kravitz Vészjelzés című filmje kapcsán.

Barrymore elismerte, hogy "nagyon megviselte" őt a thriller, mint olyan személyt, aki egykor „ájultra itta magát", mert a „szerek" központi szerepet kapnak az alkotásban. „Ez a film egy rendkívüli utazás volt számomra, hogy megbocsássak magamnak" - magyarázta, miközben majdnem eslírta magát.

Olyan helyzetekbe sodortam magam, amikbe nem kellett volna.

És emiatt annyira szégyelltem magam" - folytatta. „Már öt éve nem iszom" - vallotta be. A 49 éves színésznő megjegyezte, hogy a thriller "nemcsak arról szól, hogy milyen dolgok történhetnek velünk", hanem azt is ábrázolja, hogy "mit tettünk magunkkal". A film annyira felnyitotta a szemét, hogy azt tervezi, toválást készíttet, hogy emlékeztesse magát, milyen messzire jutott.