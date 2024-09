A Gossip Girl egykori sztárja felismerhetetlen: Taylor Momsen merész megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet

A most 31 éves színésznő és énekesnő korábban hosszú ideig szerepelt a népszerű Gossip Girl sorozatban, ahol öt évig alakította Jenny Humphrey karakterét. Előtte pedig hat évesen A Grincs című filmben vált ismertté. Azonban hétfőn, a KidSuper divatbemutatóján New Yorkban, egy merész megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet.

A Gossip Girl egykori sztárja merész szerelésben villantott

Forrás: Getty Images for Lovesac

Taylor Momsen, aki a The Pretty Reckless rockegyüttes frontembere, most olyan formában jelent meg a vörös szőnyegen, amelyet talán kevesen vártak volna tőle. Kidolgozott, kockás hasát és merész megjelenését mutatta meg: mellkasát mindössze tapasszal takarta el, miközben egy vagány fekete kabátot és szürke csíkokkal díszített nadrágot viselt. Momsen a KidSuper divatbemutatóján vett részt, amely a New York-i divathét (NYFW) keretében került megrendezésre, és a komédia és a divat ötvözését tűzte ki céljául. Az eseményt Marlon Wayans színész és komikus vezette, a nézők a KidSuper 2024-es őszi/téli kollekcióját is megcsodálhatták.

Gyereksztárból rocksztár

Taylor Momsen mindössze hatéves volt, amikor eljátszotta Cindy Lou Who szerepét A Grincs című filmben, ahol a legendás Jim Carrey oldalán játszott. Karrierje ezt követően felfelé ívelt, és szerepelt többek között a Spy Kids 2: Az álmok szigete és az Underdog című filmekben is. Legismertebb szerepe azonban kétségkívül Jenny Humphrey volt a Gossip Girl sorozatban, amelyben 2007 és 2012 között szerepelt. A sorozat befejezése után Momsen úgy döntött, hogy hátat fordít a színészetnek, és inkább a zenei karrierjére koncentrál. Azóta a The Pretty Reckless rockegyüttes frontembereként tevékenykedik. Egy 2011-es interjúban elárulta, hogy teljesen felhagyott a színészettel: „Kiléptem a Gossip Girl-ből, most turnézom és egy bandában játszom, és ez az egyetlen dolog, amit szeretnék csinálni. Remélem, ez lesz az életem további része” – mondta akkor.

A The Pretty Reckless eddig négy stúdióalbumot adott ki, legutóbb a Death by Rock and Roll-t 2021-ben, és egy válogatásalbumot Other Worlds címmel 2022-ben.