Jennifer Lopez sosem szerette Ben Affleckkel közös otthonát: „Ez neki egy hatalmas kompromisszum volt"

Jennifer Lopez állítólag sosem rajongott azért a több millió dolláros kaliforniai birtokért, amelyet Ben Affleckkel közösen vásároltak meg. „A 68 millió dolláros kastély Ben ötlete volt, és Lopez számára egy komoly kompromisszum” – árulta el egy bennfentes.

Jennifer Lopez valójában nem szerette Ben Affleckkel közös otthonát

„Belement, mert az otthon elég tágas volt ahhoz, hogy mindkettejük családja kényelmesen elférjen benne. Volt benne edzőterem, sportpálya, irodahelyiség, és két külön bejárattal is rendelkezett." A 12 hálószobás és 24 fürdőszobás ház elég nagy volt Affleck három gyermekének, valamint Lopez 16 éves ikreinek. A forrás hozzátette, hogy Lopez nem volt elragadtatva a ház modern stílusától sem.

Ő a romantikus, spanyol, európai hangulatot kedveli

– tette hozzá.

Egy másik forrás viszont elmondta, hogy ez a kastély Affleck számára sem volt ideális választás, mivel messze volt a brentwoodi otthonától, ahol gyermekei anyjukkal, Jennifer Garnerrel élnek. Állítólag, mikor a színész a nyár folyamán elköltözött a közös otthonukból, egy brentwoodi birtokot bérelt, hogy közelebb lehessen a gyerekeihez. A pletykák szerint az ex-pár, akik hivatalosan augusztusban jelentették be válásukat, már júniusban árulni kezdték Beverly Hills-i házukat. Egy hónappal később a kastély hivatalosan is piacra került.

Jennifer Lopez és Ben Affleck válása csúnyán elfajulhat

Jennifer Lopez augusztus 20-án jelentette be a nyilvánvalót: ő és Ben Affleck már nincsenek együtt. Az ezt megelőző hónapokban folyamatosak voltak a találgatások és pletykák arról, hogy megromlott a házasságuk, és arról is beszéltek, mi vezetett a pár kapcsolatának végéhez. Az énekesnő azzal zárta le a híreszteléseket, hogy második házasságuk évfordulójuk napján beadta a válókeresetet, amiből kiderült, hogy már április óta nincsenek együtt. Arra azonban nem derült fény, hogy mi romlott el köztük. Még azonban ez is kiderülhet, ugyanis az egykori sztárpár előtt még ott a válóper, ami csúnyán elfajulhat, mivel nem kötöttek házassági szerződést. A mindkét fél vagyonának védelmét szolgáló jogi dokumentum nélkül a házasságuk alatt felhalmozott jövedelem vagy vagyon „közös tulajdonnak" számít - ami azt jelenti, hogy mindkét házastársat a vagyon, a jövedelem vagy az adósság egyenlő tulajdonosának lehet tekinteni, függetlenül attól, hogy ki vásárolta vagy szerezte azt.